美國服務業增長放緩，有「小非農」之稱的ADP就業數據超預期，美國12月商品和服務貿易逆差環比擴大近25%，全年逆差為1960年以來次高水平。利率方面，聯儲局副主席Jefferson認為調整利率應謹慎。里奇蒙聯儲行長稱，由於不確定性增加，需要更多時間了解經濟和通脹走向。芝加哥聯儲行長提醒勿忽視關稅推高通脹的風險。美國財長貝森特表示，他和特朗普關注的是10年期美國國債息，而非聯儲局的基準短期利率。

個股方面，Tesla 1月德國銷量暴跌59%，為多年來最差表現。晶片設計公司安謀(Arm)本財季收入展望不慍不火，加劇了對人工智能算力支出正在放緩的擔憂。英偉達領漲晶片股。谷歌母公司Alphabet Inc.業績不佳導致該股創下一年多來最大跌幅。Advanced Micro Devices因業績預期令人失望而大跌6.3%。高通受樂觀的銷售預期提振而上漲，福特汽車警告稱今年利潤可能下降20億美元甚至更多。

道瓊斯工業平均指數收漲317點，升幅0.72%，報44873點。標普500指數收漲23點，升幅0.4%，報6061點。納斯達克綜合指數收漲38點，或0.2%，報19692點。

Amgen升6.5%，報307.81美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻115點，而Amazon跌2.43%，報236.17元，拖累道指36點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報232.47元，跌0.14%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報191.33元，跌7.29%，亞馬遜(美：AMZN)收市報236.17元，跌2.43%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報704.87元，升0.09%，英偉達(美：NVDA)收市報124.83元，升5.2%，微軟(美：MSFT)收市報413.29元，升0.22%，Tesla (美：TSLA)收市報378.17元，跌3.57%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.48%，報538點。德國DAX指數收漲0.38%，報21585點；法國CAC 40指數跌0.19%，報7891點；英國富時100指數收漲0.62%，報8623點。

納斯達克中國金龍指數收跌2.27%，報7038點。

美國2年期債息曾跌最多1.28%，是1月27日後最大跌幅，當日跌幅為2.35%。低見4.1599厘，是2024年12月12日4.1301厘後最低。收市報4.1868厘，是2024年12月11日後收市新低，當日報4.1532厘。連跌2日，累計跌0.062厘，對上一次連跌2日是1月31日。連續第5日陰燭，對上一次連續第5日陰燭是2024年11月29日。

美國10年期債息曾跌最多2.45%，是1月27日後最大跌幅，當日跌幅為2.71%。低見4.4001厘，是2024年12月18日4.379厘後最低。收市報4.4181厘，是2024年12月17日後收市新低，當日報4.3987厘。連跌2日，累計跌0.1368厘，對上一次連跌2日是1月27日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是1月28日。

美2年期10年期債息差曾收窄至22.707基點，是2024年12月23日19.961基點後最窄。收市報22.714基點，是2024年12月20日後收市最窄，當日報20.772基點。連續3日收窄，累計11.035基點，對上一次連續3日是1月17日。

美3個月10年期債息差曾收窄至8.055基點，是2024年12月18日1.837基點後最窄。收市報9.337基點，是2024年12月17日後收市新低，當日報6.568基點。連續兩日收窄，累計16.012基點，對上一次連跌2日是1月30日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是2024年11月29日。

金龍指數曾跌最多2.58%，是2月3日後最大跌幅，當日跌幅為3.01%。低見7015.71點，是2月3日6840.85點後最低。收市報7038.59點，是2月3日後收市新低，當日報7015.5點。

道指曾升最多0.74%，是1月23日後最大升幅，當日升幅為0.93%。高見44886.88點，是1月31日45054.36點後最高。收市報44873.28點，是1月30日後收市新高，當日報44882.13點。連升2日，累計升451.37點，對上一次連升2日是1月28日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是1月15日。

標指曾升最多0.41%，是2月4日後最大升幅，當日升幅為0.8%。高見6062.86點，是1月31日6120.91點後最高。收市報6061.48點，是1月30日後收市新高，當日報6071.17點。連升2日，累計升66.91點，對上一次連升2日是1月21日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是1月22日。

納指曾升最多0.22%，是2月4日後最大升幅，當日升幅為1.42%。高見19696.94點，是1月31日19969.17點後最高。收市報19692.33點，是1月28日後收市新高，當日報19733.59點。連升2日，累計升300.37點，對上一次連升2日是1月21日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是1月23日。