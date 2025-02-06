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港股ADR升52點 夜期高水84點 美期亞股升 百勝中國等業績

美股向上，港股ADR升52點或0.25%，報20649點，即月恒指夜期升33點，報20681點，夜期高水84點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.5%，折合報417.58元；阿里巴巴（9988）跌2.99%，折合報96.62元；美團（3690）跌0.77%，折合報150元；匯控（0005）升0.55%，折合報81.3元；建行（0939）跌1.34%，折合報6.3元。

道期現升0.148%；標期現升0.13%；納期現升0.11%。日本東證指數現升0.77%；韓國KOSPI指數現升0.34%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.96%。

VIX指數隔晚跌8.36%或1.44點，報15.77點。

紐油現升0.3%或0.21美元，報71.25美元；布油現跌2.08%或1.59美元，報74.61美元；金價現升0.02%或0.84美元，報2868.08美元；LME 銅期貨隔晚升0.97%或89.5美元，報9240美元。比特幣現跌0.11%或111.78美元，報96823.95美元；美國10年期債息現升0.04%或0.002厘，報4.4201厘。

今日焦點股份可留意：

百勝中國（9987）最快今日公布業績。

智雲健康（9955）將DeepSeek接入智雲大腦。

綠景（0095）因涉擔保21萬美元財務義務被入稟清盤，指入稟方沒依據。

SPAC公司Acquila（7836）引入東英資管，頂替渝隆認購1億元股份。

希瑪醫療（3309）盈警，料去年轉蝕最多1.6億元。

中國罕王（3788）料去年多賺16%。

海峽石化（0852）被前附屬追討6.46億，開曼法院要求王健生旗下公司下月中前抗辯。

OSL（0863）現新股東，周雨辰申報周一場外5220萬增持該股至5.12%。

騰訊（0700）公布，微信支付：香港成新春內地遊客首選目的地，港人北上消費交易筆數升九成。

中國三迪（0910）將延遲刊發2024年度業績，因核數師多不願意接受內房客戶。

巴拿馬擬取消長和（0001）旗下港口經營合同，外交部：相信當局會提供公平、公正環境。

 

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