報道指，世界各地的交易商急於趕在美國可能加徵關稅之前把黃金運往美國以獲取溢價。美國總統特朗普在加碼貿易戰時並未專門針對貴金屬，但交易商擔心貴金屬可能被納入特朗普威脅要加徵的全面關稅之中。

交易商在爭分奪秒，而英國央行的工作人員卻跟不上節奏，排隊愈來愈長，導致央行金庫中的黃金吸引力不及倫敦周邊更容易提取的商業金庫中的黃金。

報道指，英國央行沒有回覆查詢。

英國央行持有超過40萬根金條，按當前價格計算，價值超過4,500億美元，主要代表其他央行，也有一些是主要的黃金交易商。根據倫敦金銀市場協會(LBMA)的數據，這只是倫敦儲存的8,000多噸黃金中的一部分，但其中很大一部分為交易所交易基金、央行和其他可能不願出售的投資者所有。

近幾個月來，紐約商品交易所黃金價格飈升，高於國際基準水平，原因是交易商擔心會受到特朗普政府關稅的衝擊而平淡倉。這些價差此後下降，但倫敦可自由提取的黃金供應仍然緊張，因為以高價賣出期貨合約的交易員尋求獲得金屬以履行合約。

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