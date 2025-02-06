恒指今早高開1點或0.01%，報20598點，大市成交金額20億元；國指今早高開0點或0.01%，報7566點。恒生科技指數開市報4926點，跌0.07%。上升股份比例為7.6%，下跌為6.43%，無升跌為85.96%。
藍籌41隻升，19隻下跌，23隻無升跌。九龍倉置業（1997）升1.59%，報19.12元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）跌1.89%，報52元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股13隻升，11隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是美的集團（0300）開市報74元，升1.86%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報137元，跌2.07%。
恒指續高於10天線(20227.82點)。科指續高於10天線(4743.04點)。
百勝中國（9987）最快今日公布業績。開市報350.2元，升0.11%。
智雲健康（9955）將DeepSeek接入智雲大腦。開市報1.85元，升14.91%。
綠景（0095）因涉擔保21萬美元財務義務被入稟清盤，指入稟方沒依據。開市報0.33元，跌2.94%。
SPAC公司Acquila（7836）引入東英資管，頂替渝隆認購1億元股份。無成交，報9.8元。
希瑪醫療（3309）盈警，料去年轉蝕最多1.6億元。開市報1.9元，跌1.04%。
中國罕王（3788）料去年多賺16%。開市報0.84元，升1.2%。
海峽石化（0852）被前附屬追討6.46億，開曼法院要求王健生旗下公司下月中前抗辯。停牌。
OSL（0863）現新股東，周雨辰申報周一場外5220萬增持該股至5.12%。無成交，報9.57元。
騰訊（0700）公布，微信支付：香港成新春內地遊客首選目的地，港人北上消費交易筆數升九成。開市報416.2元，跌0.38%。
中國三迪（0910）將延遲刊發2024年度業績，因核數師多不願意接受內房客戶。開市報0.027元，升3.85%。
巴拿馬擬取消長和（0001）旗下港口經營合同，外交部：相信當局會提供公平、公正環境。開市報38.55元，升0.13%。
破頂股包括，ＳＰＤＲ金（2840）創上市新高，見2060元，開市報2060元，升0.24%；ＦＬ二南方黃金（7299）創上市新高，見13.4元，開市報13.4元，升0.37%；金利來集團（0533）創52周高，見1.45元，開市報1.45元，升0.69%。
破頂指數成份股包括，匯控（0005）創52周高，見80.5元，開市報80.5元，升0.37%。
1隻股份創上市新低，包括匯通達網絡（9878）低見13.74元，開市報13.74元，跌2.41%。
異動股
上升異動股，包括，智雲健康（9955）開市報1.85元，升14.91%；森浩集團（8285）開市報0.026元，升8.33%；利時集團控股（0526）開市報0.169元，升6.96%；新晨動力（1148）開市報0.201元，升6.91%；亨鑫科技（1085）開市報1.38元，升6.15%；達力普控股（1921）開市報10.16元，升5.18%；知乎－Ｗ（2390）開市報8.76元，升4.53%；眾誠能源（2337）開市報1.49元，升4.2%；大山教育（9986）開市報2.05元，升4.06%；金山雲（3896）開市報8.53元，升4.02%；中國三迪（0910）開市報0.027元，升3.85%。
下跌異動股，包括，太美醫療科技（2576）平上市低位3.02元，開市報3.02元，跌8.48%；COSMOPOL INT'L（0120）開市報0.123元，跌8.21%；普天通信集團（1720）開市報0.12元，跌4%；沛嘉醫療－Ｂ（9996）開市報3.43元，跌3.92%；嬴集團（0397）開市報0.078元，跌3.7%；日清食品（1475）開市報5.25元，跌3.49%；醫脈通（2192）開市報9.16元，跌3.38%；北森控股（9669）開市報4.6元，跌3.16%；綠景中國地產（0095）開市報0.33元，跌2.94%；瑞浦蘭鈞（0666）開市報10.68元，跌2.91%；速騰聚創（2498）開市報32.5元，跌2.84%。
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