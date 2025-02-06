恒指今早高開1點或0.01%，報20598點，大市成交金額20億元；國指今早高開0點或0.01%，報7566點。恒生科技指數開市報4926點，跌0.07%。上升股份比例為7.6%，下跌為6.43%，無升跌為85.96%。