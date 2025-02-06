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美國財長：他和特朗普關注10年期美債息

彭博社報道，美國財政部長貝森特(Scott Bessent)表示，特朗普政府在降低借貸成本方面重點關注的是10年期美國國債息，而不是聯儲局的基準短期利率。

貝森特周三接受Fox Business採訪被問及總統特朗普是否希望降低利率時表示，「他和我關注的是10年期美國國債」，「他沒有呼籲聯儲局降低利率」。​

聯儲局的短期基準利率是貨幣市場的重要參考，而10年期美債息則是30年期抵押貸款利率和其他關鍵借貸利率的基準。

貝森特重申，通過擴大能源供應，可以降低通脹。就美國工薪階層而言，「能源對他們來說是衡量長期通脹預期的最可靠指標之一」，「所以，如果我們能讓汽油和取暖油價格回落，那麼這些消費者不僅能省錢，他們對未來的樂觀態度也將幫助他們從近幾年的高通脹中恢復過來」。

貝森特說，特朗普認為如果能源價格能夠下降，政府力推的減稅措施能夠實施，對經濟的監管能夠放鬆，那麼「利率問題會自行解決，美元問題也會自行解決」。貝森特重申「3-3-3」經濟政策口號，即把財政赤字佔GDP的比例從近年來的6%以上降至3%，把石油日產量提高到300萬桶，把經濟增長率維持在3%。

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