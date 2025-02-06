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港元拆息普遍向上 1個月HIBOR終止4連跌 貨幣基礎兩周低

港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR終止4連跌，升9.23點子至3.77613%，是1月28日後最高，當日報3.82917%。

港元現報7.7871元貶值7點子，曾貶值最多21點子，報7.7885元，亦曾升值最多8點子，報7.7856元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

HIBOR

短線拆息方面，隔夜HIBOR升15.57點子至4.105%，是1月28日後最高；1星期HIBOR升3.82點子至3.85006%，是1月28日後最高；2星期HIBOR無升跌報3.76708%，是2月5日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.49點子至3.81351%，是1月28日後最高；6個月期HIBOR無升跌報3.88315%，是2月5日後最低；12個月期HIBOR跌1.57點子至3.92845%，是2月4日後最低。

貨幣基礎

貨幣基礎方面，上日總額減28.74億元，至總數19826.31億元，是1月23日後最低。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日減30.7億元，至總數6204.75億元，是1月23日後最低。政府發行的流通紙幣及硬幣不變，與上日相同。收市總結餘為446.11億元，較再上一日減12.54億元，總結餘是2024年9月24日後最低。未償還外匯基金票據及債券較上一日增1.99億元，至總數13041.58億元，創紀錄新高，其中，持牌銀行所持有數額較上一日增43.18億元，至總數12124.78億元，創紀錄新高。

總結餘變動原因

外匯基金票據及債券所付利息或新發行量，相隔1日後，再有變動，減0.03億元。上日退還貼現窗拆出資金12.51億元。

美匯美息

美元指數現報107.67升值0.091點或0.08%。

美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.30786%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-0.6073%，連續3日擴闊，利差是2024年9月27日後最闊，當日差距為-0.6566%。

對上一次連續3日擴闊，是2025年1月23日，當日利差報-0.5268%。

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