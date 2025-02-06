moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指半日升58點 科指創4個月高 北水轉流入

受ISM服務業數據等因素推動，隔晚美債息回軟，美股上升，投資者繼續權衡中美貿易戰的影響，金價隔晚再創新高，油價則見今年以來最低收市價，導致金油比率進一步上升，推高加快加息步伐的預期，而事實上，美債隔晚雖回，但利率期貨顯示對減息預期的變動不大，預計3月減息的機會跌至16.6%。

人民幣中間價今早續偏強，早段離岸價曾升值，但在10時半後轉為貶值，暫終止連續4日升值，在岸價則續貶值。A股升幅擴大，日股升幅收窄，韓台股向上。

港股反覆上升，科指創4個月高，北水轉流入，金額一周最多。

金價創新高，SPDR金ETF（2840）等多隻ETF破頂，紫金礦業（2899）收報15.42元，跌0.26%；招金礦業（1818）收報14.04元，升2.93%。

恒指今早高開1點，高位升190點，低位跌65點，高低波幅255點。上升股份比例為28.56%，下跌為23.82%，無升跌為47.61%。

恒指半日升58點或0.29%，報20655點，大市成交金額796億元；國指升21點或0.29%，報7587點。恒生科技指數收報4977點，升0.95%。

藍籌股成交金額358.31億元，佔大市成交45.01%；科指成份股成交金額276.8億元，佔大市成交34.77%；國指成份股成交金額314.64億元，佔大市成交39.52%。

24隻雙櫃台股，總成交0.42億元人民幣，相當於約0.44億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額減少18.59%，至95.05億元，佔大市成交11.93%。牛熊證成交金額51.42億元，減少18.62%；窩輪成交金額43.63億元，減少18.56%。

藍籌51隻升，26隻下跌，6隻無升跌。舜宇（2382）升8.43%，收報78.45元，是升幅最大的藍籌，百度 （9888）跌2.68%，收報85.45元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股15隻升，14隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是舜宇（2382）創52周高，見78.8元，收報78.45元，升8.43%；跌幅最大的是金蝶（0268）收報10.62元，跌4.15%。

恒指續高於10天線(20233.52點)。科指續高於10天線(4748.11點)。

北水南下合計淨流入14.39億元，終止單日流出。淨流入金額是2025年1月27日90.76億元後最多。北水本月累計流出38.61億元。

百勝中國（9987）最快今日公布業績。收報362.6元，升3.66%。

智雲健康（9955）將DeepSeek接入智雲大腦。收報1.8元，升11.8%。

綠景（0095）因涉擔保21萬美元財務義務被入稟清盤，指入稟方沒依據。收報0.335元，跌1.47%。

SPAC公司Acquila（7836）引入東英資管，頂替渝隆認購1億元股份。收報9.8元，無升跌。

希瑪醫療（3309）盈警，料去年轉蝕最多1.6億元。收報1.96元，升2.08%。

中國罕王（3788）料去年多賺16%。收報0.86元，升3.61%。

海峽石化（0852）被前附屬追討6.46億，開曼法院要求王健生旗下公司下月中前抗辯。停牌。

OSL（0863）現新股東，周雨辰申報周一場外5220萬增持該股至5.12%。收報9.65元，升0.84%。

騰訊（0700）公布，微信支付：香港成新春內地遊客首選目的地，港人北上消費交易筆數升九成。收報416.4元，跌0.34%。

中國三迪（0910）將延遲刊發2024年度業績，因核數師多不願意接受內房客戶。收報0.03元，升15.38%。

巴拿馬擬取消長和（0001）旗下港口經營合同，外交部：相信當局會提供公平、公正環境。收報38.75元，升0.65%。

破頂股表現

破頂股包括，趣致集團（0917）創上市新高，見81.85元，收報81.65元，升0.93%；康耐特光學（2276）創上市新高，見28.85元，收報28.2元，升8.05%；淮北綠金股份（2450）創上市新高，見2.87元，收報2.76元，跌1.08%；喜相逢集團（2473）創上市新高，見6.34元，收報6.18元，升1.81%；金山雲（3896）創上市新高，見8.88元，收報8.85元，升7.93%；萬國黃金集團（3939）創上市新高，見14元，收報13.78元，升2.53%；小米集團－ＷＲ（81810）創上市新高，見37.7元，收報37.5元，升1.35%；小菜園（0999）創上市新高，見10.86元，收報10.3元，跌2.46%；英諾賽科（2577）創上市新高，見44.8元，收報43.8元，升2.34%；腦動極光（6681）創上市新高，見5.55元，收報5.36元，跌0.74%；ＳＰＤＲ金（2840）創上市新高，見2064元，收報2062元，升0.34%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1146.95元，收報1146.35元，跌0.04%；價值黃金（3081）創上市新高，見67.76元，收報67.5元，無升跌；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1086.6元，收報1086.5元，升0.02%；ＳＰＤＲ金－Ｒ（83046）創上市新高，見1928元，收報1928元，升0.5%；價值黃金－Ｒ（83130）創上市新高，見63.28元，收報63.2元，升0.13%；恒生人幣金ＥＴＦ（84402）創上市新高，見42.08元，收報42.08元，升1.64%；ＦＬ二南方黃金（7299）創上市新高，見13.4元，收報13.31元，跌0.3%。

破頂指數成份股包括，小米（1810）創上市新高，見40.4元，收報40.3元，升1.64%；中芯國際（0981）創上市新高，見47.65元，收報47.35元，升5.93%；舜宇（2382）創52周高，見78.8元，收報78.45元，升8.43%；比亞迪電子（0285）創52周高，見47.45元，收報47.45元，升5.56%；工行（1398）創52周高，見5.43元，收報5.35元，跌0.19%；中行（3988）創52周高，見4.1元，收報4.08元，升0.25%；匯控（0005）創52周高，見80.8元，收報80.65元，升0.56%。

破底股方面

7隻股份創上市新低，包括鋑聯控股（0459）低見0.069元，收報0.069元，跌2.82%；稻香控股（0573）低見0.405元，收報0.41元，跌2.38%；帝王國際投資（0928）低見0.033元，收報0.036元，跌5.26%；力高集團（1622）低見0.135元，收報0.135元，跌3.57%；匯森股份（2127）低見0.018元，收報0.02元，跌9.09%；華眾車載（6830）低見0.176元，收報0.177元，跌2.75%；匯通達網絡（9878）低見13.74元，收報14.04元，跌0.28%。

26隻股份創52周低，其中十隻包括，大快活集團（0052）低見5.78元，收報5.8元，跌1.36%；佳寧娜（0126）低見0.147元，收報0.16元，跌0.62%；漢國置業（0160）低見0.98元，收報1元，無升跌；IDT INT'L（0167）低見0.017元，收報0.017元，跌5.56%；弘毅文化集團（0419）低見0.061元，收報0.061元，跌3.17%；包浩斯國際（0483）低見0.192元，收報0.192元，跌4%；利亞零售（0831）低見0.385元，收報0.395元，升2.6%；中國港能（0931）低見0.33元，收報0.34元，跌2.86%；香港科技探索（1137）低見1.25元，收報1.26元，跌1.56%；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.01元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，順龍控股（0361）創52周高，見0.069元，收報0.058元，升45%；海納星空科技（8297）收報0.066元，升29.41%；中彩網通控股（8071）創52周高，見0.036元，收報0.033元，升26.92%；雅仕維（1993）收報1.04元，升23.81%；KEEP（3650）收報6.28元，升21.47%；皇朝家居（1198）收報0.3元，升20%；出門問問（2438）收報0.65元，升18.18%；辰罡科技（8131）收報0.118元，升18%；亞積邦租賃（1496）收報0.117元，升17%；新明中國（2699）收報0.021元，升16.67%；中國三迪（0910）收報0.03元，升15.38%。

下跌異動股，包括，智數科技集團（1159）收報0.78元，跌17.89%；中國金典集團（8281）收報0.09元，跌16.67%；嘉鼎國際集團（8153）收報0.131元，跌13.82%；青島控股（0499）收報0.1元，跌13.79%；安域亞洲（0645）收報0.064元，跌13.51%；國際精密（0929）收報0.415元，跌12.63%；豐展控股（1826）收報0.057元，跌12.31%；首控集團（1269）收報0.05元，跌12.28%；金慧科技（8295）收報0.051元，跌12.07%；中國基礎能源（8117）收報0.052元，跌11.86%；綠心集團（0094）收報0.046元，跌11.54%。

其他報道

滬深三大指數半日向上 創板指升逾2%

DeepSeek日活躍用戶達2000萬 據報將在港開設兩公司

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR終止4連跌 貨幣基礎兩周低

大摩：1月外資繼續流出中國股票 金額較前月放緩

彭博社分析：金油比上升 反映市場對通脹擔憂 或加快加息步伐

麥肯錫合伙人憂在華業務得不償失

格力董明珠：身為中國人很驕傲 外國人非常喜歡中國產品

日官員言論推動日圓升值 見兩個月最強 兌港元升至5.12

高通技術授權業務收入略遜預期 市場憂智能電話需求放緩

英特爾聯手日本官方研究機構開發下一代量子電腦

人民幣中間價較預期強972點 在岸價微貶 離岸價第4日升值

美國財長：他和特朗普關注10年期美債息

滬深三大指數低開 人行淨回籠2045億人幣

恒指高開1點 科指跌0.07% 九龍倉置業升1% 嗶哩嗶哩跌2%

黃金交易商大折讓出售英國央行金庫中的黃金

港股ADR升52點 夜期高水84點 美期亞股升 百勝中國等業績

智雲健康將DeepSeek接入智雲大腦

美息兩個月低 息差兩個月最窄 美股連升兩日 道指升317點 金龍指數跌2%