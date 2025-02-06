受ISM服務業數據等因素推動，隔晚美債息回軟，美股上升，投資者繼續權衡中美貿易戰的影響，金價隔晚再創新高，油價則見今年以來最低收市價，導致金油比率進一步上升，推高加快加息步伐的預期，而事實上，美債隔晚雖回，但利率期貨顯示對減息預期的變動不大，預計3月減息的機會跌至16.6%。
人民幣中間價今早續偏強，早段離岸價曾升值，但在10時半後轉為貶值，暫終止連續4日升值，在岸價則續貶值。A股升幅擴大，日股升幅收窄，韓台股向上。
港股反覆上升，科指創4個月高，北水轉流入，金額一周最多。
金價創新高，SPDR金ETF（2840）等多隻ETF破頂，紫金礦業（2899）收報15.42元，跌0.26%；招金礦業（1818）收報14.04元，升2.93%。
恒指今早高開1點，高位升190點，低位跌65點，高低波幅255點。上升股份比例為28.56%，下跌為23.82%，無升跌為47.61%。
恒指半日升58點或0.29%，報20655點，大市成交金額796億元；國指升21點或0.29%，報7587點。恒生科技指數收報4977點，升0.95%。
藍籌股成交金額358.31億元，佔大市成交45.01%；科指成份股成交金額276.8億元，佔大市成交34.77%；國指成份股成交金額314.64億元，佔大市成交39.52%。
24隻雙櫃台股，總成交0.42億元人民幣，相當於約0.44億港元，佔大市成交的0.06%。
窩輪及牛熊證成交金額減少18.59%，至95.05億元，佔大市成交11.93%。牛熊證成交金額51.42億元，減少18.62%；窩輪成交金額43.63億元，減少18.56%。
藍籌51隻升，26隻下跌，6隻無升跌。舜宇（2382）升8.43%，收報78.45元，是升幅最大的藍籌，百度 （9888）跌2.68%，收報85.45元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股15隻升，14隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是舜宇（2382）創52周高，見78.8元，收報78.45元，升8.43%；跌幅最大的是金蝶（0268）收報10.62元，跌4.15%。
恒指續高於10天線(20233.52點)。科指續高於10天線(4748.11點)。
北水南下合計淨流入14.39億元，終止單日流出。淨流入金額是2025年1月27日90.76億元後最多。北水本月累計流出38.61億元。
百勝中國（9987）最快今日公布業績。收報362.6元，升3.66%。
智雲健康（9955）將DeepSeek接入智雲大腦。收報1.8元，升11.8%。
綠景（0095）因涉擔保21萬美元財務義務被入稟清盤，指入稟方沒依據。收報0.335元，跌1.47%。
SPAC公司Acquila（7836）引入東英資管，頂替渝隆認購1億元股份。收報9.8元，無升跌。
希瑪醫療（3309）盈警，料去年轉蝕最多1.6億元。收報1.96元，升2.08%。
中國罕王（3788）料去年多賺16%。收報0.86元，升3.61%。
海峽石化（0852）被前附屬追討6.46億，開曼法院要求王健生旗下公司下月中前抗辯。停牌。
OSL（0863）現新股東，周雨辰申報周一場外5220萬增持該股至5.12%。收報9.65元，升0.84%。
騰訊（0700）公布，微信支付：香港成新春內地遊客首選目的地，港人北上消費交易筆數升九成。收報416.4元，跌0.34%。
中國三迪（0910）將延遲刊發2024年度業績，因核數師多不願意接受內房客戶。收報0.03元，升15.38%。
巴拿馬擬取消長和（0001）旗下港口經營合同，外交部：相信當局會提供公平、公正環境。收報38.75元，升0.65%。
破頂股包括，趣致集團（0917）創上市新高，見81.85元，收報81.65元，升0.93%；康耐特光學（2276）創上市新高，見28.85元，收報28.2元，升8.05%；淮北綠金股份（2450）創上市新高，見2.87元，收報2.76元，跌1.08%；喜相逢集團（2473）創上市新高，見6.34元，收報6.18元，升1.81%；金山雲（3896）創上市新高，見8.88元，收報8.85元，升7.93%；萬國黃金集團（3939）創上市新高，見14元，收報13.78元，升2.53%；小米集團－ＷＲ（81810）創上市新高，見37.7元，收報37.5元，升1.35%；小菜園（0999）創上市新高，見10.86元，收報10.3元，跌2.46%；英諾賽科（2577）創上市新高，見44.8元，收報43.8元，升2.34%；腦動極光（6681）創上市新高，見5.55元，收報5.36元，跌0.74%；ＳＰＤＲ金（2840）創上市新高，見2064元，收報2062元，升0.34%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1146.95元，收報1146.35元，跌0.04%；價值黃金（3081）創上市新高，見67.76元，收報67.5元，無升跌；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1086.6元，收報1086.5元，升0.02%；ＳＰＤＲ金－Ｒ（83046）創上市新高，見1928元，收報1928元，升0.5%；價值黃金－Ｒ（83130）創上市新高，見63.28元，收報63.2元，升0.13%；恒生人幣金ＥＴＦ（84402）創上市新高，見42.08元，收報42.08元，升1.64%；ＦＬ二南方黃金（7299）創上市新高，見13.4元，收報13.31元，跌0.3%。
破頂指數成份股包括，小米（1810）創上市新高，見40.4元，收報40.3元，升1.64%；中芯國際（0981）創上市新高，見47.65元，收報47.35元，升5.93%；舜宇（2382）創52周高，見78.8元，收報78.45元，升8.43%；比亞迪電子（0285）創52周高，見47.45元，收報47.45元，升5.56%；工行（1398）創52周高，見5.43元，收報5.35元，跌0.19%；中行（3988）創52周高，見4.1元，收報4.08元，升0.25%；匯控（0005）創52周高，見80.8元，收報80.65元，升0.56%。
7隻股份創上市新低，包括鋑聯控股（0459）低見0.069元，收報0.069元，跌2.82%；稻香控股（0573）低見0.405元，收報0.41元，跌2.38%；帝王國際投資（0928）低見0.033元，收報0.036元，跌5.26%；力高集團（1622）低見0.135元，收報0.135元，跌3.57%；匯森股份（2127）低見0.018元，收報0.02元，跌9.09%；華眾車載（6830）低見0.176元，收報0.177元，跌2.75%；匯通達網絡（9878）低見13.74元，收報14.04元，跌0.28%。
26隻股份創52周低，其中十隻包括，大快活集團（0052）低見5.78元，收報5.8元，跌1.36%；佳寧娜（0126）低見0.147元，收報0.16元，跌0.62%；漢國置業（0160）低見0.98元，收報1元，無升跌；IDT INT'L（0167）低見0.017元，收報0.017元，跌5.56%；弘毅文化集團（0419）低見0.061元，收報0.061元，跌3.17%；包浩斯國際（0483）低見0.192元，收報0.192元，跌4%；利亞零售（0831）低見0.385元，收報0.395元，升2.6%；中國港能（0931）低見0.33元，收報0.34元，跌2.86%；香港科技探索（1137）低見1.25元，收報1.26元，跌1.56%；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.01元，無升跌。
異動股
上升異動股，包括，順龍控股（0361）創52周高，見0.069元，收報0.058元，升45%；海納星空科技（8297）收報0.066元，升29.41%；中彩網通控股（8071）創52周高，見0.036元，收報0.033元，升26.92%；雅仕維（1993）收報1.04元，升23.81%；KEEP（3650）收報6.28元，升21.47%；皇朝家居（1198）收報0.3元，升20%；出門問問（2438）收報0.65元，升18.18%；辰罡科技（8131）收報0.118元，升18%；亞積邦租賃（1496）收報0.117元，升17%；新明中國（2699）收報0.021元，升16.67%；中國三迪（0910）收報0.03元，升15.38%。
下跌異動股，包括，智數科技集團（1159）收報0.78元，跌17.89%；中國金典集團（8281）收報0.09元，跌16.67%；嘉鼎國際集團（8153）收報0.131元，跌13.82%；青島控股（0499）收報0.1元，跌13.79%；安域亞洲（0645）收報0.064元，跌13.51%；國際精密（0929）收報0.415元，跌12.63%；豐展控股（1826）收報0.057元，跌12.31%；首控集團（1269）收報0.05元，跌12.28%；金慧科技（8295）收報0.051元，跌12.07%；中國基礎能源（8117）收報0.052元，跌11.86%；綠心集團（0094）收報0.046元，跌11.54%。
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