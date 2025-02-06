受ISM服務業數據等因素推動，隔晚美債息回軟，美股上升，投資者繼續權衡中美貿易戰的影響，金價隔晚再創新高，油價則見今年以來最低收市價，導致金油比率進一步上升，推高加快加息步伐的預期，而事實上，美債隔晚雖回，但利率期貨顯示對減息預期的變動不大，預計3月減息的機會跌至16.6%。