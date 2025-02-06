晶科電子（2551）發盈喜，預期截至2024年12月31日止年度的盈利不低於9,300萬元（人民幣，下同），按年增長不少於40%，經調整盈利（非國際財務報告準則計量）不低於1.3億元，按年增長70%。
董事會相信，有關預期增長主要由於由於成功完成從傳統LED廠商向融合先進「LED+」技術的智能視覺產品及系統 提供商的戰略轉型，三大業務板塊包括汽車智能視覺產品、新型顯示產品及高端照明產品收入都實現同期增長，從而實現報告期間內的利潤按年上升；公司充分發揮在汽車智能視覺產品的全產業鏈佈局和協同優勢，促進集團的車規級LED器件和模組等汽車智能視覺產品的銷售快速上升及集團的盈利大幅增長；及中國國務院於2024年3月推出《推動大規模設備更新和消費品以 舊換新行動方案》，自此帶動新型顯示產品行業的市場需求持續增長，導致報告期間內本集團的銷售大幅增長。
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