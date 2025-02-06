報告表示，美國政府於2月4日正式對中國進口貨物加徵10%關稅，並取消小額貨物關稅（de minimis）條款，即所有價值800美元（約6240港元）或以下的中國進口貨品均需繳納美國進口關稅。同時，美國郵政（USPS）已暫停來自香港及中國的入境郵件（昨晚美國郵政署宣布續恢復接收）。瑞銀的互聯網研究團隊預計，這些政策將在短期內對香港、內地與美國之間的跨境電商需求帶來壓力，因履行訂單的時間與成本均上升。不過，該行認為，隨著消費者逐步適應新價格，市場需求將會逐步恢復，尤其是由於中國產品具備成本優勢，且低價商品缺乏直接替代品。

目前，國泰航空超過50%的貨運量與電子商務相關，因此預計上述政策將對貨運載量及收益產生短期影響。根據瑞銀的敏感度分析，在其他條件不變的情况下，貨運載量或收益每變動1個百分點，國泰2025年預測盈利可能波動2個百分點。不過，瑞銀認為，這不會對國泰2025年的盈利增長趨勢構成重大影響，因為該行預計客運市場的供需動態仍然有利，有助維持利潤率及股本回報率（ROE）高於歷史平均水平。此外，燃油價格可能進一步下行，也將成為國泰業務的重要利好因素。

目前，國泰航空的預測市帳率為1.1倍，高於歷史平均標準差0.9倍，但較新加坡航空低11%。

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