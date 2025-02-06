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【久利生專欄】你DeepSeek? 我DeepSeek

帶點像「你喇沙？我喇沙」的電影場面，中國AI發展近日竟也出現「你DeepSeek? 我DeepSeek」的有趣現象，互聯網企業都紛紛與DeepSeek扯上關係，主動公開合作計劃，但不知真假。

筆者早兩星期算是行在前頭，預先寫了篇《中國AI巨頭DeepSeek的崛起》，之後大家便見證其破壞力，對本身已經高估值的美科技股做成極大震盪。雖然現在評估長遠影響可能為時尚早，但AI資本支出料維持不變。

DeepSeek的技術具發展潛力，即使有審查制度、往績及可靠性等因素，其蒸餾開源碼大法，似要直接威脅美國大型語言模型。在晶片出口管制下，中美之間的運算能力差距有望大幅縮窄。美國或會再推AI晶片出口限制，甚至最新有有國家直接禁用DeepSeek。

AI供應鏈的隱憂在於DeepSeek的大型語言模型方案，會否令超大規模營運商的AI資本支出放緩。觀乎各大科企宣布對DeepSeek的接納（配合？）態度，相信它們會在即將到來的業績季，重申其資本支出計劃。

假設中國企業能繼續取得運算能力和晶片供應，中國AI模型日益靈活、且運算成本效益顯著提升，將可推動AI應用更廣泛採用、探索和普及，這足以令市場對AI運算需求的長期增長保持樂觀。

但大行預期在基本情境下，BBAT（百度、字節跳動、阿里巴巴、騰訊）的總資本支出在2025年將繼續增長（高盛預測：按年增長38%），增速卻較2024年（估計按年增長61%）略為放緩。

為何DeepSeek不遲不早，突然在中美貿易戰爆發前後「冒出頭來」？筆者沒有確切答案，只知內地科企對公開AI發展向來表現克制，可能怕牽科技一髮而動外交全身，亦不知內地當局對人工智能的底線，怕搶打出頭鳥；如今情況卻好像180度轉變，默許中國AI走出去，難道當局一直不知道DeepSeek有力引領東方神秘力量？

近期發展要留意三個重要趨勢：首先，資金充裕的互聯網巨頭與初創企業之間可能出現競爭，因為准入門檻降低，特別是近期新模型的開發成本僅為現有模型的一小部分。其次，行業重心從訓練轉向推理，更著重後期訓練（包括推理能力和強化能力），這較預訓練需要更少運算資源。第三，中國企業憑藉其表現和成本價格競爭力，具備進一步拓展全球市場的潛力。

值得一提的是AI代理人（AI agents）的出現及競爭，尤其是在消費者應用方面。騰訊憑微信超級應用的社交和交易功能，加入面向消費者的AI代理人應用，更推出混元3D 2.0模型。字節跳動過去一年推出32個AI應用，豆包是目前中國最受歡迎的AI聊天機器人，月活躍用戶約7000萬，最近更升級至豆包1.5 Pro模型。

在軟件發展方面，從2024年第三季度至今，模型、平台和應用三個層面都有強勁的產品管線。投資重點更多集中在提升AI能力以加快大型語言模型迭代和AI應用推出。多個大型語言模型供應商（如DeepSeek、科大訊飛、Moonshot AI等）已於近兩個月推出增強版基礎模型，強調其自我改進的強化學習技術和推理能力。

撇開一筆，見到這些AI科企名字，最開心的可能是港交所（0388）及港投公司，大家不妨試想一下，DeepSeek一石激起千重浪，硬核軟件股潮位水漲船高，在估值及收入提升下，招股有價有市，初創及IPO市場應該可以直接間接受益 - 如有選擇在香港上市的話。

至於雲端服務和數據中心，市場對AI資本支出的預期與運算需求是否會出現短期錯配？地緣政治帶來晶片和運算能力限制的不確定性，但互聯網巨頭的雲業務（如阿里雲）和數據中心（如萬國數據）將受惠於持續增長的公共雲和AI運算需求。

如此引伸下去，科企像阿里巴巴此刻仍將其AI業務歸入阿里雲，之前分拆不成可能錯有錯着，因為估值經DeepSeek助攻下應該升高不少，不知道要否獨立拆出AI部門，釋放股價。但目前關鍵仍將集中於晶片供應及雲服務供應商能否從AI帶動的雲端收入增長中獲益。

尋根究底 ，DeepSeek被形容為國運級科技成果的公司，按照目前形勢看來也不是沒可能，最終會否憑藉「蒸餾」AI科技而被打造成另一隻同level的國運股PLTR，潛完水幫投資者賺大錢，拭目以待。

久利生