匯豐研究再度唱淡新世界（0017）。匯豐環球研究發表報告指，投資者對新世界財務健康及去槓桿的進度感憂慮。該行認為，新世界需要有具體而全面的去槓桿計劃，以改善其財務狀況，才能減低投資者疑慮。該行維持新世界「減持」評級，削新世界目標價9%至3.66元。
匯豐表示，雖然新世界宣布自2024年7月起已成功為178億港元的銀行貸款再融資，但未足夠鞏固投資者信心。此外，有報道指新世界正與銀行洽商籌集為期三年的貸款融資，透過抵押其優質商業資產，為將於2026年6月到期的580億港元無抵押貸款再融資。惟該行相信，新世界需要有具體、全面的去槓桿計劃，改善其財務狀況，才能減低投資者疑慮。
報告提到，新世界於未來12個月計劃在香港推出4個住宅項目，合共提供2100個單位。匯豐指出，認為如公司可重現柏傲莊的強勁銷售表現，或為投資者帶來驚喜，不過，這些項目在高地價時購入，盈利能力未必太高。該行下調新世界2025年至2027年財年盈利預測3.2%至6.8%，以反映其高利息支出。
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