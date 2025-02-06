moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指收市升294點 創兩個月高 科指升穿5000點 創4個月高 北水流入一周最多

美經濟數據推動隔晚美債回軟、美股上升，美財長稱特朗普關注10年期債息，亞股時段10年期、30年期美債息維持低位，市場料續受壓，息口敏感股今普遍上升。內地炒科技股，上證和創業板創逾三周最大升幅，兩市成交額今年以來首次多過1.5萬億元人民幣。

港股反覆上升，科指升穿5000點，創4個月高，恒指以全日高位收市，創兩個月即市高、3個月收市高，國指創3個月即市及4個月收市高。大市成交減7%，北水轉流入90億元，金額一周最多。

10年期債息敏感股領展（0823）收報33.5元，升4.69%。手機設備上升，比亞迪電子（0285）創52周高，升19%，舜宇（2382）升9.8%，高偉電子（1415）升8.5%。金價創新高，招金礦業（1818）升2.93%，紫金礦業（2899）升1.03%，SPDR金ETF（2840）創上市新高後倒跌0.19%。

恒指今早高開1點，高位升294點，低位跌65點，高低波幅360點。上升股份比例為41.4%，下跌為23.82%，無升跌為34.77%。

恒指收市升294點或1.43%，報20891點，大市成交金額1784億元，較上日減少7.16%，是2月4日1618.75億元成交後最少；國指升124點或1.64%，報7690點。恒生科技指數收報5059點，升2.62%。

藍籌股成交金額860.12億元，佔大市成交48.21%；科指成份股成交金額598.82億元，佔大市成交33.56%；國指成份股成交金額739.17億元，佔大市成交41.43%。

24隻雙櫃台股，總成交1.15億元人民幣，相當於約1.23億港元，佔大市成交的0.07%。

窩輪及牛熊證成交金額減少3.47%，至112.71億元，佔大市成交6.31%。牛熊證成交金額60.4億元，減少4.41%；窩輪成交金額52.31億元，減少2.36%。

藍籌73隻升，7隻下跌，3隻無升跌。比亞迪電子（0285）升19.58%，收報53.75元，是升幅最大的藍籌，萬洲（0288）跌1.6%，收報6.15元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股24隻升，5隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）創52周高，見54元，收報53.75元，升19.58%；跌幅最大的是金蝶（0268）收報10.78元，跌2.71%。

恒指續高於10天線(20257.09點)，20天線(19800.81點)升穿50天線(19786.88點)。科指續高於10天線(4756.33點)。

北水南下合計淨流入90.61億元，終止單日流出，淨流入金額是2025年1月27日90.76億元後最多。北水本月累計流入37.61億元。

三大指數表現

恒指曾升最多1.43%，是2月4日後最大升幅，當日升幅為3.31%。高見20891.62點，是2024年12月10日21070.05點後最高。今日收市報20891.62點，是2024年11月7日後收市新高，當日報20953.34點。

科指曾升最多2.62%，是2月4日後最大升幅，當日升幅為5.16%。高見5059.38點，是2024年10月8日5293.05點後最高。今日收市報5059.38點，是2024年10月7日後收市新高，當日報5386.48點。

國指曾升最多1.64%，是2月4日後最大升幅，當日升幅為3.96%。高見7690.35點，是2024年11月8日7706.6點後最高。今日收市報7690.35點，是2024年10月7日後收市新高，當日報8330.85點。

午後消息股表現

國泰（0293）據報新增高管 負責中國業務。瑞銀：美國貿易新措施短期內或影響國泰貨運業務。收報10.24元，升1.39%。

OSL集團（0863）：CoinBest已改名為OSL日本。收報9.77元，升2.09%。

晶科電子（2551）料去年多賺最少40%至9300萬人幣。收報4.23元，升14.02%。

美債息回軟

本地地產股

新世界發展（0017）收報4.1元，升0.49%。

新鴻基地產（0016）收報70.8元，升1.51%。

長實集團（1113）收報31.85元，升0.47%。

恒地（0012）收報21.75元，升0.46%。

領展（0823）收報33.5元，升4.69%。

手機設備

舜宇（2382）創52周高，見80.3元，收報79.5元，升9.88%。

高偉電子（1415）收報28.5元，升8.57%。

比亞迪電子（0285）創52周高，見54元，收報53.75元，升19.58%。

今早及隔晚消息股表現

金價創新高。

紫金礦業（2899）收報15.62元，升1.03%。

招金礦業（1818）收報14.04元，升2.93%。

價值黃金（3081）創上市新高，見67.76元，收報67.18元，跌0.47%。

SPDR金ETF（2840）創上市新高，見2064元，收報2051元，跌0.19%。

百勝中國（9987）最快今日公布業績。收報364.2元，升4.12%。

智雲健康（9955）將DeepSeek接入智雲大腦。收報1.67元，升3.73%。

綠景（0095）因涉擔保21萬美元財務義務被入稟清盤，指入稟方沒依據。收報0.335元，跌1.47%。

SPAC公司Acquila（7836）引入東英資管，頂替渝隆認購1億元股份。創上市新高，見9.86元，收報9.86元，升0.61%。

希瑪醫療（3309）盈警，料去年轉蝕最多1.6億元。收報1.96元，升2.08%。

中國罕王（3788）料去年多賺16%。收報0.85元，升2.41%。

海峽石化（0852）被前附屬追討6.46億，開曼法院要求王健生旗下公司下月中前抗辯。停牌。

OSL（0863）現新股東，周雨辰申報周一場外5220萬增持該股至5.12%。收報9.77元，升2.09%。

騰訊（0700）公布，微信支付：香港成新春內地遊客首選目的地，港人北上消費交易筆數升九成。收報420.4元，升0.62%。

中國三迪（0910）將延遲刊發2024年度業績，因核數師多不願意接受內房客戶。收報0.029元，升11.54%。

巴拿馬擬取消長和（0001）旗下港口經營合同，外交部：相信當局會提供公平、公正環境。收報38.95元，升1.17%。

破頂股表現

破頂股包括，趣致集團（0917）創上市新高，見83元，收報82.5元，升1.98%；德林國際（1126）創上市新高，見5.68元，收報5.67元，升3.09%；康耐特光學（2276）創上市新高，見28.85元，收報28.15元，升7.85%；淮北綠金股份（2450）創上市新高，見2.87元，收報2.66元，跌4.66%；喜相逢集團（2473）創上市新高，見6.67元，收報6.63元，升9.23%；經緯天地（2477）創上市新高，見16.1元，收報16.1元，升27.78%；金山雲（3896）創上市新高，見9.04元，收報8.7元，升6.1%；萬國黃金集團（3939）創上市新高，見14.5元，收報14.36元，升6.85%；AQUILA ACQ-Z（7836）創上市新高，見9.86元，收報9.86元，升0.61%；地平線機器人－Ｗ（9660）創上市新高，見5.63元，收報5.47元，升14.44%；比亞迪股份－Ｒ（81211）創上市新高，見294.6元，收報294.6元，升11.17%；小米集團－ＷＲ（81810）創上市新高，見38元，收報37.9元，升2.43%；小菜園（0999）創上市新高，見10.86元，收報10.64元，升0.76%；英諾賽科（2577）創上市新高，見46.2元，收報45.95元，升7.36%；腦動極光（6681）創上市新高，見5.55元，收報5.42元，升0.37%；ＰＰ國債（2817）創上市新高，見145.45元，收報145.45元，升0.24%；ＳＰＤＲ金（2840）創上市新高，見2064元，收報2051元，跌0.19%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1146.95元，收報1146.75元，跌0.01%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1109.55元，收報1108.45元，升0.01%；價值黃金（3081）創上市新高，見67.76元，收報67.18元，跌0.47%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1086.7元，收報1086.55元，升0.02%；Ａ三星亞太元宇宙（3172）創上市新高，見18.23元，收報18.23元，升2.24%。

破頂指數成份股包括，小米（1810）創上市新高，見40.7元，收報40.55元，升2.27%；中芯國際（0981）創上市新高，見47.9元，收報47.9元，升7.16%；舜宇（2382）創52周高，見80.3元，收報79.5元，升9.88%；小鵬（9868）創52周高，見67.5元，收報67.3元，升3.78%；比亞迪電子（0285）創52周高，見54元，收報53.75元，升19.58%；工行（1398）創52周高，見5.43元，收報5.39元，升0.56%；中行（3988）創52周高，見4.1元，收報4.1元，升0.74%；匯控（0005）創52周高，見80.8元，收報80.65元，升0.56%。

破底股方面

11隻股份創上市新低，其中十隻包括，新宇環保（0436）低見0.041元，收報0.048元，升2.13%；鋑聯控股（0459）低見0.069元，收報0.078元，升9.86%；稻香控股（0573）低見0.405元，收報0.415元，跌1.19%；帝王國際投資（0928）低見0.033元，收報0.036元，跌5.26%；力高集團（1622）低見0.135元，收報0.14元，無升跌；匯森股份（2127）低見0.018元，收報0.019元，跌13.64%；萬城控股（2892）低見0.2元，收報0.2元，跌0.5%；中國抗體－Ｂ（3681）低見0.8元，收報1.02元，升2%；北控城市資源（3718）低見0.36元，收報0.37元，跌5.13%；華眾車載（6830）低見0.176元，收報0.184元，升1.1%。

32隻股份創52周低，其中十隻包括，大快活集團（0052）低見5.78元，收報5.79元，跌1.53%；佳寧娜（0126）低見0.147元，收報0.16元，跌0.62%；漢國置業（0160）低見0.98元，收報1元，無升跌；IDT INT'L（0167）低見0.016元，收報0.016元，跌11.11%；博富臨置業（0225）低見4.68元，收報4.68元，無升跌；永泰地產（0369）低見1.64元，收報1.65元，無升跌；弘毅文化集團（0419）低見0.061元，收報0.061元，跌3.17%；包浩斯國際（0483）低見0.192元，收報0.197元，跌1.5%；WKK INTL（0532）低見0.25元，收報0.255元，無升跌；CNT GROUP（0701）低見0.228元，收報0.228元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，KEEP（3650）收報6.83元，升32.11%；財華社集團（8317）收報0.108元，升31.71%；英恒科技（1760）收報1.45元，升30.63%；神通機器人教育（8206）創52周高，見0.098元，收報0.072元，升28.57%；善裕集團控股（8245）收報0.17元，升27.82%；經緯天地（2477）創上市新高，見16.1元，收報16.1元，升27.78%；中彩網通控股（8071）創52周高，見0.036元，收報0.033元，升26.92%；順龍控股（0361）創52周高，見0.069元，收報0.05元，升25%；知行汽車科技（1274）收報21.55元，升22.44%。

下跌異動股，包括，晉景新能（1783）見52周低1元，收報5.09元，跌29.21%；駿東控股（8277）收報0.133元，跌21.3%；中國生物科技服務（8037）收報0.4元，跌17.53%；惠陶集團（8238）收報0.35元，跌16.67%；中國華星（0485）收報0.124元，跌16.22%；澳達控股（9929）收報0.058元，跌14.71%；御德國際控股（8048）見52周低0.018元，收報0.018元，跌14.29%；僑洋國際控股（8070）收報0.56元，跌13.85%；匯森股份（2127）創上市新低，見0.018元，收報0.019元，跌13.64%。

其他報道

匯豐降新世界目標價至3.66元 維持「減持」評級

瑞穗：美財長言論壓低中長期債息 美元或受壓 亞幣或有支持

滬指以近日中高位收市 收漲1.3%

野村：美取消包裹「最低免稅額」 降內地出口1.3個百分點

國泰據報新增高管 負責中國業務

虛銀ZA Bank與環聯合作免費提供信貸提示服務

瑞銀：美國貿易新措施短期內或影響國泰貨運業務

麥格理據報關閉美國債務資本市場部門 專注私人信貸

OSL集團：CoinBest已改名為OSL日本

國泰航空香港機場頭等貴賓室供卅二公館中菜

美國逾4萬名聯邦政府員工接受「買斷」協議 提早離職

半日沽空金額減39% 恒生中國企業沽空減57%

恒指半日升58點 科指創4個月高 北水轉流入