港股反覆上升，科指升穿5000點，創4個月高，恒指以全日高位收市，創兩個月即市高、3個月收市高，國指創3個月即市及4個月收市高。大市成交減7%，北水轉流入90億元，金額一周最多。

10年期債息敏感股領展（0823）收報33.5元，升4.69%。手機設備上升，比亞迪電子（0285）創52周高，升19%，舜宇（2382）升9.8%，高偉電子（1415）升8.5%。金價創新高，招金礦業（1818）升2.93%，紫金礦業（2899）升1.03%，SPDR金ETF（2840）創上市新高後倒跌0.19%。

恒指今早高開1點，高位升294點，低位跌65點，高低波幅360點。上升股份比例為41.4%，下跌為23.82%，無升跌為34.77%。

恒指收市升294點或1.43%，報20891點，大市成交金額1784億元，較上日減少7.16%，是2月4日1618.75億元成交後最少；國指升124點或1.64%，報7690點。恒生科技指數收報5059點，升2.62%。

藍籌股成交金額860.12億元，佔大市成交48.21%；科指成份股成交金額598.82億元，佔大市成交33.56%；國指成份股成交金額739.17億元，佔大市成交41.43%。

24隻雙櫃台股，總成交1.15億元人民幣，相當於約1.23億港元，佔大市成交的0.07%。

窩輪及牛熊證成交金額減少3.47%，至112.71億元，佔大市成交6.31%。牛熊證成交金額60.4億元，減少4.41%；窩輪成交金額52.31億元，減少2.36%。

藍籌73隻升，7隻下跌，3隻無升跌。比亞迪電子（0285）升19.58%，收報53.75元，是升幅最大的藍籌，萬洲（0288）跌1.6%，收報6.15元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股24隻升，5隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）創52周高，見54元，收報53.75元，升19.58%；跌幅最大的是金蝶（0268）收報10.78元，跌2.71%。

恒指續高於10天線(20257.09點)，20天線(19800.81點)升穿50天線(19786.88點)。科指續高於10天線(4756.33點)。

北水南下合計淨流入90.61億元，終止單日流出，淨流入金額是2025年1月27日90.76億元後最多。北水本月累計流入37.61億元。

三大指數表現

恒指曾升最多1.43%，是2月4日後最大升幅，當日升幅為3.31%。高見20891.62點，是2024年12月10日21070.05點後最高。今日收市報20891.62點，是2024年11月7日後收市新高，當日報20953.34點。

科指曾升最多2.62%，是2月4日後最大升幅，當日升幅為5.16%。高見5059.38點，是2024年10月8日5293.05點後最高。今日收市報5059.38點，是2024年10月7日後收市新高，當日報5386.48點。

國指曾升最多1.64%，是2月4日後最大升幅，當日升幅為3.96%。高見7690.35點，是2024年11月8日7706.6點後最高。今日收市報7690.35點，是2024年10月7日後收市新高，當日報8330.85點。

午後消息股表現

國泰（0293）據報新增高管 負責中國業務。瑞銀：美國貿易新措施短期內或影響國泰貨運業務。收報10.24元，升1.39%。

OSL集團（0863）：CoinBest已改名為OSL日本。收報9.77元，升2.09%。

晶科電子（2551）料去年多賺最少40%至9300萬人幣。收報4.23元，升14.02%。

美債息回軟

本地地產股

新世界發展（0017）收報4.1元，升0.49%。

新鴻基地產（0016）收報70.8元，升1.51%。

長實集團（1113）收報31.85元，升0.47%。

恒地（0012）收報21.75元，升0.46%。

領展（0823）收報33.5元，升4.69%。

手機設備

舜宇（2382）創52周高，見80.3元，收報79.5元，升9.88%。

高偉電子（1415）收報28.5元，升8.57%。

比亞迪電子（0285）創52周高，見54元，收報53.75元，升19.58%。

今早及隔晚消息股表現

金價創新高。

紫金礦業（2899）收報15.62元，升1.03%。

招金礦業（1818）收報14.04元，升2.93%。

價值黃金（3081）創上市新高，見67.76元，收報67.18元，跌0.47%。

SPDR金ETF（2840）創上市新高，見2064元，收報2051元，跌0.19%。

百勝中國（9987）最快今日公布業績。收報364.2元，升4.12%。

智雲健康（9955）將DeepSeek接入智雲大腦。收報1.67元，升3.73%。

綠景（0095）因涉擔保21萬美元財務義務被入稟清盤，指入稟方沒依據。收報0.335元，跌1.47%。

SPAC公司Acquila（7836）引入東英資管，頂替渝隆認購1億元股份。創上市新高，見9.86元，收報9.86元，升0.61%。

希瑪醫療（3309）盈警，料去年轉蝕最多1.6億元。收報1.96元，升2.08%。

中國罕王（3788）料去年多賺16%。收報0.85元，升2.41%。

海峽石化（0852）被前附屬追討6.46億，開曼法院要求王健生旗下公司下月中前抗辯。停牌。

OSL（0863）現新股東，周雨辰申報周一場外5220萬增持該股至5.12%。收報9.77元，升2.09%。

騰訊（0700）公布，微信支付：香港成新春內地遊客首選目的地，港人北上消費交易筆數升九成。收報420.4元，升0.62%。

中國三迪（0910）將延遲刊發2024年度業績，因核數師多不願意接受內房客戶。收報0.029元，升11.54%。

巴拿馬擬取消長和（0001）旗下港口經營合同，外交部：相信當局會提供公平、公正環境。收報38.95元，升1.17%。

破頂股表現

破頂股包括，趣致集團（0917）創上市新高，見83元，收報82.5元，升1.98%；德林國際（1126）創上市新高，見5.68元，收報5.67元，升3.09%；康耐特光學（2276）創上市新高，見28.85元，收報28.15元，升7.85%；淮北綠金股份（2450）創上市新高，見2.87元，收報2.66元，跌4.66%；喜相逢集團（2473）創上市新高，見6.67元，收報6.63元，升9.23%；經緯天地（2477）創上市新高，見16.1元，收報16.1元，升27.78%；金山雲（3896）創上市新高，見9.04元，收報8.7元，升6.1%；萬國黃金集團（3939）創上市新高，見14.5元，收報14.36元，升6.85%；AQUILA ACQ-Z（7836）創上市新高，見9.86元，收報9.86元，升0.61%；地平線機器人－Ｗ（9660）創上市新高，見5.63元，收報5.47元，升14.44%；比亞迪股份－Ｒ（81211）創上市新高，見294.6元，收報294.6元，升11.17%；小米集團－ＷＲ（81810）創上市新高，見38元，收報37.9元，升2.43%；小菜園（0999）創上市新高，見10.86元，收報10.64元，升0.76%；英諾賽科（2577）創上市新高，見46.2元，收報45.95元，升7.36%；腦動極光（6681）創上市新高，見5.55元，收報5.42元，升0.37%；ＰＰ國債（2817）創上市新高，見145.45元，收報145.45元，升0.24%；ＳＰＤＲ金（2840）創上市新高，見2064元，收報2051元，跌0.19%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1146.95元，收報1146.75元，跌0.01%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1109.55元，收報1108.45元，升0.01%；價值黃金（3081）創上市新高，見67.76元，收報67.18元，跌0.47%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1086.7元，收報1086.55元，升0.02%；Ａ三星亞太元宇宙（3172）創上市新高，見18.23元，收報18.23元，升2.24%。

破頂指數成份股包括，小米（1810）創上市新高，見40.7元，收報40.55元，升2.27%；中芯國際（0981）創上市新高，見47.9元，收報47.9元，升7.16%；舜宇（2382）創52周高，見80.3元，收報79.5元，升9.88%；小鵬（9868）創52周高，見67.5元，收報67.3元，升3.78%；比亞迪電子（0285）創52周高，見54元，收報53.75元，升19.58%；工行（1398）創52周高，見5.43元，收報5.39元，升0.56%；中行（3988）創52周高，見4.1元，收報4.1元，升0.74%；匯控（0005）創52周高，見80.8元，收報80.65元，升0.56%。

破底股方面

11隻股份創上市新低，其中十隻包括，新宇環保（0436）低見0.041元，收報0.048元，升2.13%；鋑聯控股（0459）低見0.069元，收報0.078元，升9.86%；稻香控股（0573）低見0.405元，收報0.415元，跌1.19%；帝王國際投資（0928）低見0.033元，收報0.036元，跌5.26%；力高集團（1622）低見0.135元，收報0.14元，無升跌；匯森股份（2127）低見0.018元，收報0.019元，跌13.64%；萬城控股（2892）低見0.2元，收報0.2元，跌0.5%；中國抗體－Ｂ（3681）低見0.8元，收報1.02元，升2%；北控城市資源（3718）低見0.36元，收報0.37元，跌5.13%；華眾車載（6830）低見0.176元，收報0.184元，升1.1%。

32隻股份創52周低，其中十隻包括，大快活集團（0052）低見5.78元，收報5.79元，跌1.53%；佳寧娜（0126）低見0.147元，收報0.16元，跌0.62%；漢國置業（0160）低見0.98元，收報1元，無升跌；IDT INT'L（0167）低見0.016元，收報0.016元，跌11.11%；博富臨置業（0225）低見4.68元，收報4.68元，無升跌；永泰地產（0369）低見1.64元，收報1.65元，無升跌；弘毅文化集團（0419）低見0.061元，收報0.061元，跌3.17%；包浩斯國際（0483）低見0.192元，收報0.197元，跌1.5%；WKK INTL（0532）低見0.25元，收報0.255元，無升跌；CNT GROUP（0701）低見0.228元，收報0.228元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，KEEP（3650）收報6.83元，升32.11%；財華社集團（8317）收報0.108元，升31.71%；英恒科技（1760）收報1.45元，升30.63%；神通機器人教育（8206）創52周高，見0.098元，收報0.072元，升28.57%；善裕集團控股（8245）收報0.17元，升27.82%；經緯天地（2477）創上市新高，見16.1元，收報16.1元，升27.78%；中彩網通控股（8071）創52周高，見0.036元，收報0.033元，升26.92%；順龍控股（0361）創52周高，見0.069元，收報0.05元，升25%；知行汽車科技（1274）收報21.55元，升22.44%。

下跌異動股，包括，晉景新能（1783）見52周低1元，收報5.09元，跌29.21%；駿東控股（8277）收報0.133元，跌21.3%；中國生物科技服務（8037）收報0.4元，跌17.53%；惠陶集團（8238）收報0.35元，跌16.67%；中國華星（0485）收報0.124元，跌16.22%；澳達控股（9929）收報0.058元，跌14.71%；御德國際控股（8048）見52周低0.018元，收報0.018元，跌14.29%；僑洋國際控股（8070）收報0.56元，跌13.85%；匯森股份（2127）創上市新低，見0.018元，收報0.019元，跌13.64%。

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