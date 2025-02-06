雖然去年內地訪澳旅客按年有逾一成增長，近期又適逢新春檔期，但是馬浩文稱，由於經濟不好，內地客在餐飲的消費一般每位150至200元，香港及海外客的餐飲消費則在200至250元。他謂有不少旅客打卡，他個人卻不介意，原因是當旅客將相片上傳至網絡後，可間接帶來宣傳效應。至於酒店過夜旅客數目因應澳門與橫琴之間出入較前方便及輕軌接通而拉低，但是集團旗下酒店在去年入住率逾九成之上，今年接近爆滿。房租則按年稍低。近期泰國接連發生「賣豬仔」風波，他謂有些客人轉而訪澳，但是數目並沒有因此多了很多。

在硬件建設方面，馬浩文指出，十六浦新一期近期因為需略修改圖則稍影響進度，需與新一屆特區政府對接及微調。他相信，這不影響原有5億至6億元投資預算，如無意外可於兩年內建成。但是他強調，集團無意在橫琴參與發展酒店。隨著其所屬牌主澳門博彩（0880）於新馬路增建金碧坊餐飲設施，及將舊有畫舫式皇宮娛樂場（俗稱賊船）遷至十六浦附近，他相信會有利他們發展。至於賭場營運方面，他指出，當局已在法制上規範衛星場在新賭牌發出後三年不能用利潤分成模式經營，目前他們不用在人手作特別處理，最終只待政府主導的最終安排而應對。他們並無計劃重開貴賓博彩生意，但是在高額投注區則與叠碼合作。

由於零售模式有變，他指，集團正擬在傳統手信之外，與澳門的藝術家及文創界開發具當地特色產品，並料適合上網發展，相信Shein模式的小批訂單適合港澳IP產業擴展。此外他稱，實德會今年重點發展旗下「澳優遊」（OLA）一站式App平台，擬在年內大增加盟的珠海商戶，藉此推廣澳門商戶及文創產品，至於加盟的澳門商戶則有數百戶，使用會員數目有數萬人。另隨著美國新政府上台後大增往來亞太與北美航班，他稱這對其北美旅遊業務帶來幫助，他們正物色與更多人合作，並覆蓋中國、美國及加拿大的產品之外，新增印度市場。

在投資業務方面，馬浩文稱，去年在出售部份Tesla（美：TSLA）持股，因應基金在高位運用期權鎖定利潤同時，股份仍保持升勢，他們仍保留部分股份，然而美股近期「風高浪急」，因此暫未擬再入市。

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