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高盛上調渣打港股目標價9% 料第四季非淨利息收入勝市場預期

渣打集團（2888）將於本月21號公布末期業績。高盛發報告指，該行預料渣打於去年第四季的基本溢利，會較市場預期的高出約一成，主要因非淨利息收入帶動。高盛解釋，非淨利息收入增長主要由環球市場及財富管理業務，於季內表現強勁所推動。高盛維持渣打「中性」評級，將渣打倫敦12個月目標價價，以及港股同期目標價，分別上調14%和9%至1067便士及104元，表示各地央行開始減息，而渣打於資產負債表作的對冲較匯豐的為少，另於估值指標（應指市帳率）已追得上匯豐。

高盛預計，渣打去年第四季的成本按季上升，而市場普遍預料成本按季升5%，高盛預料渣打的「提效增益」計劃將於25至26財年開始奏效，惟集團整體收入下降的同時，維持每年收入增長率與支出增長率之差（jaws）於正數的指引，增加在25至26財年於jaws方面指引不達標的風險。

高盛預料渣打去年第四季，除稅前基本溢利11.16億美元，較市場所預期高11%，預料按季跌38%、但按年升6%。淨利息收入約將錄得25.42億美元，其他收入19.89億美元較市場所預期高出約7%。高盛指渣打潛在下行風險為現為正數的jaws轉為負數、新興市場主權評級下調，以及因內地加強對資本控制拖低渣打非淨利息收入。

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