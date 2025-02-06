高盛預計，渣打去年第四季的成本按季上升，而市場普遍預料成本按季升5%，高盛預料渣打的「提效增益」計劃將於25至26財年開始奏效，惟集團整體收入下降的同時，維持每年收入增長率與支出增長率之差（jaws）於正數的指引，增加在25至26財年於jaws方面指引不達標的風險。

高盛預料渣打去年第四季，除稅前基本溢利11.16億美元，較市場所預期高11%，預料按季跌38%、但按年升6%。淨利息收入約將錄得25.42億美元，其他收入19.89億美元較市場所預期高出約7%。高盛指渣打潛在下行風險為現為正數的jaws轉為負數、新興市場主權評級下調，以及因內地加強對資本控制拖低渣打非淨利息收入。

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