新年銷售淡季下，民營內房銷售繼續吹冷風，合景泰富（1813）公布，2025年1月，集團及其合營企業及聯營公司之預售額為5.02億元人民幣（下同），按年減少39.5%。集團及其合營企業及聯營公司之預售建築面積約為11,900平方米，按年減少79.0%。
相反國央企繼續強勢，保利置業（0119）公布，2025年1月置業集團實現合同銷售金額約48億元，較去年同期合同銷售額33億元，按年增31.25%，合同銷售面積約16.2萬平方米，按年增26.56%﹔合同銷售均價每平方米29,662元，亦按年增16.3%。
此外，天譽置業（0059）公布，2月6日收到一名債券持有人入稟高等法院提出的對公司的清盤呈請，內容有關指控公司未償還其持有的無抵押債券，涉及本金700萬元及其應計利息及違約利息合共281.84萬元。集團指，在今日公告日期，高等法院並無頒布清盤令以將公司清盤。
呈請人為公司於二零二零年及二零二一年期間發行的無抵押債券的實益擁有人之一，截至今日公告日期，該等無抵押債券的未償還本金額合共為1.533億元。
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