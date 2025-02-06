彩星玩具（0869）發盈警，預期截至2024年收入及稅前溢利分別約為9.31億元及1.78億元，相對於2023年11.09億及2.61億元，分別下跌16%及32%。
集團解釋，利潤下跌之原因主要由於「忍者龜」玩具系列的銷量按年下跌，該系列於2023年受惠於「忍者龜：變異危 機」動畫電影之正面影響，而家庭生活開支緊拙及消費者購物時著重價值，零售商於節日期間更普遍地提供折扣優惠，而增加巿場推廣費用以提高收入以及行政費用按年適度上升；惟部分已因以下原因而抵消，包括在2024年3月上映的「哥斯拉 x 金剛：新帝國」電影的支持下， 「Godzilla x Kong」產品系列帶來正面貢獻，加上截至2024年底止年度，集團上市證券的庫務投資的未變現及已變現淨收益約為3200萬元，利息收入約5500萬元，相對於2023年度庫務投資之未變現及已變現淨收益及利息收入分別為1800萬元及3600萬元。
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