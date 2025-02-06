統計處公布，去年第四季的食肆總收益價值的臨時估計為276億元，按年上升0.4%。同期食肆購貨總額的臨時估計為89億元，按年下跌2.5%。
扣除期間價格變動的影響後，去年第四季的食肆總收益以數量計的臨時估計，較上年同季下跌1.1%；季節性調整的食肆總收益的臨時估計以價值計及數量計分別按季上升3%及2.5%。
按食肆類別分析，去年第四季中式餐館的總收益以價值計及數量計分別按年下跌3.6%及5.3%。非中式餐館的總收益以價值計及數量計分別上升2.2%及1.6%。快餐店的總收益以價值計及數量計分別上升6.6%及4.3%。酒吧的總收益以價值計及數量計分別下跌8.8%及11.9%。至於雜類飲食場所，其總收益以價值計及數量計分別下跌1.5%及3.8%。
2024年全年計，食肆總收益價值的臨時估計為1094億元，以價值計及數量計分別按年下跌0.1%及2.4%。同期食肆購貨總額的臨時估計為351億元，按年下跌1.9%。
政府發言人表示，食肆業務在2024年第四季改善。展望未來，中央政府推出多項提振內地經濟及惠港措施，加上特區政府積極提振市面氣氛和推動旅遊業，以及就業收入提升，將繼續為食肆業務提供支持。
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