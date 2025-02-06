扣除期間價格變動的影響後，去年第四季的食肆總收益以數量計的臨時估計，較上年同季下跌1.1%；季節性調整的食肆總收益的臨時估計以價值計及數量計分別按季上升3%及2.5%。

按食肆類別分析，去年第四季中式餐館的總收益以價值計及數量計分別按年下跌3.6%及5.3%。非中式餐館的總收益以價值計及數量計分別上升2.2%及1.6%。快餐店的總收益以價值計及數量計分別上升6.6%及4.3%。酒吧的總收益以價值計及數量計分別下跌8.8%及11.9%。至於雜類飲食場所，其總收益以價值計及數量計分別下跌1.5%及3.8%。

2024年全年計，食肆總收益價值的臨時估計為1094億元，以價值計及數量計分別按年下跌0.1%及2.4%。同期食肆購貨總額的臨時估計為351億元，按年下跌1.9%。

政府發言人表示，食肆業務在2024年第四季改善。展望未來，中央政府推出多項提振內地經濟及惠港措施，加上特區政府積極提振市面氣氛和推動旅遊業，以及就業收入提升，將繼續為食肆業務提供支持。

其他報道

合景泰富上月賣樓收入跌四成 保利置業增逾三成

星展銀行推豐盛理財戶新客活存優惠 港元存息最高可享4.05厘

PAObank推新客1個月定存優惠 首8.8萬元定存利率可達8厘

新世界認購期權下移至4元以下成交 認購、沽權比例邁向平衡

永安發盈警 料轉蝕9億 基本溢利降10%

高盛上調渣打港股目標價9% 料第四季非淨利息收入勝市場預期

全日沽空金額增0.49% 盈富沽空增39%

恒指收市升294點 創兩個月高 科指升穿5000點 創4個月高 北水流入一周最多

匯豐降新世界目標價至3.66元 維持「減持」評級

瑞穗：美財長言論壓低中長期債息 美元或受壓 亞幣或有支持

滬指以近日中高位收市 收漲1.3%

野村：美取消包裹「最低免稅額」 降內地出口1.3個百分點

國泰據報新增高管 負責中國業務

虛銀ZA Bank與環聯合作免費提供信貸提示服務

瑞銀：美國貿易新措施短期內或影響國泰貨運業務

麥格理據報關閉美國債務資本市場部門 專注私人信貸

OSL集團：CoinBest已改名為OSL日本

國泰航空香港機場頭等貴賓室供卅二公館中菜