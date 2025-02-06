文章日期：2025年2月6日 17:56
「蛇年首隻新股」、內地現製茶飲連鎖店古茗（1364）今日第三日招股。截至6時左右，據市場數據，古茗公開發售部分已獲22.22倍超額認購。券商共借出36.6億元孖展，以富途借出28.34億元為最多。
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