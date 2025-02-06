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證監會：21至24年間錄8宗重大網絡保安事故 今年將制定網絡保安框架

證監會發表《2023/24年持牌法團網絡保安主題檢視報告》，報告指出於2021年至去年間，持牌法團匯報8宗重大網絡保安事故，當中涉造成嚴重業務中斷，亦有客戶帳户遭黑客入侵。證監會指出，今年再次全面檢視現行的網絡保安規定及預期標準，以便制定適用於整個行業的網絡保安框架，並為持牌法團更妥善管理網絡保安風險提供指引。

證監會提到，於其中兩宗個案中，有關持牌法團違反大部分該會的網絡保安規定，最終導致被勒索軟件攻擊，影響全部資訊科技系統，包括互聯網交易系統、交收及後勤工作系統，令業務營運嚴重中斷。

證監會續指，於另一個案當中，有一家持牌法團匯報事故，指當其供應商的網絡癱瘓時，其後勤服務亦被中斷，而供應商亦沒有充足的應變計劃；另於其中一些個案中，騙徒透過持牌法團存在的網絡保安漏洞，獲取其交易系統的接達權限，於未經授權的情况下更改了其客戶數據，繼而控制受害客戶的帳戶並進行未經授權交易。

證監會表示，為應對新興的網絡保安風險，證監會於報告內列明持牌法團，於偵測及預防仿冒詐騙（或稱網路釣魚）、管理生命周期結束的軟件（即軟件使用期已結束）、遙距接達、管理第三方資訊科技服務供應商，以及雲端保安方面的預期操守標準。

證監會亦稱，於本月將聯同香港警務處舉辦網絡保安網絡研討會，以進一步分享是次主題檢視的發現及香港常見的網絡保安威脅。

 

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