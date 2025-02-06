信達生物（1801）公布2024年全年及第四季度產品收入表現，2024年全年取得總產品收入逾82億元（人民幣，下同），按年保持40%以上增長，其中第四季總產品收入逾20億元，按年升逾25%。集團指，2024年令人滿意的銷售成績和豐厚的高潛後期管線，增強了公司在2027年實現200億元國內產品收入目標的信心。
集團解釋，產品收入的快速增長主要得益於公司已成為腫瘤治療領域的領導品牌，達伯舒®（信迪利單抗注射液）等主要產品保持強勁的增長勢頭，及新產品組合快速成長，為收入的持續增長貢獻新驅動力。集團指，2025年將是公司商業化快速發展的一年，公司將在持續發展現有產品的同時，做好新增六款創新藥的上市銷售和新進醫保目錄產品的銷售。2025年集團將新增三款腫瘤藥物上市，包括肺癌創新靶向藥物達伯樂®（ROS1抑 制劑）、奧壹新®（EGFR抑制劑）和血液瘤產品捷帕力®（BTK抑制劑），預期綜合產品線憑藉高競爭力的產品組合，將解鎖高潛慢病市場空間。
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