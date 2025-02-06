鞏固香港可持續及轉型金融中心工作，亦包括擴大香港可持續金融分類目錄，納入轉型元素及增加新的可持續活動，以提高綠色及可持續資金的融通，督導小組正了解業界意見。小組亦積極與業界合作，就轉型金融循行業提供具操作性的指引，並將在其網站設立轉型金融知識中心。

此外，當局亦會發展全面的可持續披露生態圈，隨着政府發布《香港可持續披露路線圖》，督導小組將進一步採取行動，支持香港採用國際財務報告可持續披露準則（ISSB準則）。督導小組會與持份者緊密合作，提供可持續匯報的技術支援，制訂可持續核證監管框架，並聯同業界提供技能培訓計劃。

此外，當局亦會利用數據和科技，促進可持續披露及推動可持續融資活動。綠色金融科技解決方案具潛力引領大規模的可持續資金融通，並提高資訊流通的透明度和可及性，督導小組正與業界擬定《香港綠色金融科技地圖》，將在今年上半年發布。為鼓勵可持續披露及增加數據的可用性，督導小組將於年內持續優化網站上供大眾免費使用的數據工具，包括兩個溫室氣體排放計算和估算工具及針對非上市公司或中小企業的《氣候和環境風險問卷》。

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