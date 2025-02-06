Canalys發布2024年第四季全球平板電腦出貨量數據，期內按年增長5.6%至3990萬部，全年總出貨量達到1.476億部，按年增長9.2%，除北美地區以外，所有地區均實現增長。
Canalys研究經理Himani Mukka表示，隨著個人電腦市場轉向商用市場換機周期，平板電腦的需求亦逐步回暖。Canalys近期對渠道合作伙伴的調查顯示，52%商用平板電腦渠道商預計，2025年平板電腦出貨量將增加，32%預計持平，只有16%認為會下降。隨著IT投資在經歷長期預算限制後有望加強，各行業和垂直領域的換新需求將持續旺盛。
Himani Mukka又指，消費類平板電腦市場今年的表現將更加受限，但廠商仍可抓住局部市場機會。即使中國政府補貼大幅提振電子產品銷售，上季平板電腦出貨量只錄得單位數增長。不過該補貼計劃將延續至2025年，為廠商提供進一步激發消費者興趣的機會。日本政府主導的「Society 5.0」戰略以及新一輪以教育為重點的GIGA項目，將通過數碼化轉型資金支持，助推平板電腦出貨量。
Canalys分析師Kieren Jessop表示，中國品牌正在擴展其在國內外市場的影響力，榮耀正努力鞏固其在印度市場地位，該地區傳統品牌正面臨挑戰。此外，榮耀在上季推出HONOR Magic7 Pro後，已在英國推出捆綁促銷的優惠政策；小米（1810）上季推出Pad 7 Pro，藉助其在國內市場日益增長的人氣，並計劃到2025年在中國開設2萬家零售店，作為其激進擴張戰略的一部分。
2024年中國廠商在平板市場表現強勁。小米按年增長高達73%，升至全球第五；華為同樣實現29%的增長，攀升至全球第三。聯想（0992）位列第四，出貨量達1000部，按年增長12%。蘋果（美：AAPL）在2024年第四季度實現按年14%的增長，全年得5.3%的增長，單季iPad出貨量達到1690萬部，增長主要受新款iPad Mini和iPad Air的推動。三星則位居全球第二，出貨量710萬部，按年增長3.9%。
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