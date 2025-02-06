萬洲國際（0288）公布，2月6日議決以分派方式向股東宣派特別股息合共約2.147億港元，相當於按於今日公告日期已發行股份總數128.3億股計，分派約每股股份0.01673港元；或按發售價每股史密斯菲爾德股份20美元（相當於155.6港元）計，合資格股東每持有9,300股股份獲發一股分派史密斯菲爾德股份。
萬洲指，每名持有合資格每手買賣單位，即9,300股股份的完整倍數的合資格股東將有權就所持合資格每手買賣單位的每一個完整倍數收取一股分派史密斯菲爾德股份。
合資格股東可選擇收取彼有權收取的分派史密斯菲爾德股份，或就合資格每手買賣單位的每一個完整倍數選擇收取現金付款約155.6港元，而不選擇收取該分派史密斯菲爾德股份。
公司預計，分派分派史密斯菲爾德股份或寄發代替有關股份的現金付款支票的時間將在4月8日或前後。
其他報道
2024年第四季全球平板電腦出貨量按年升5.6% 小米去年增73%
證監會：21至24年間錄8宗重大網絡保安事故 今年將制定網絡保安框架
星展銀行推豐盛理財戶新客活存優惠 港元存息最高可享4.05厘
PAObank推新客1個月定存優惠 首8.8萬元定存利率可達8厘
恒指收市升294點 創兩個月高 科指升穿5000點 創4個月高 北水流入一周最多