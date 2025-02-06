萬洲指，每名持有合資格每手買賣單位，即9,300股股份的完整倍數的合資格股東將有權就所持合資格每手買賣單位的每一個完整倍數收取一股分派史密斯菲爾德股份。

合資格股東可選擇收取彼有權收取的分派史密斯菲爾德股份，或就合資格每手買賣單位的每一個完整倍數選擇收取現金付款約155.6港元，而不選擇收取該分派史密斯菲爾德股份。

公司預計，分派分派史密斯菲爾德股份或寄發代替有關股份的現金付款支票的時間將在4月8日或前後。

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