moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

百勝中國上年第四季總收入26億美元增4% 季度股息0.24美元

百勝中國（9987）公布，2024年第四季總收入按年升4%至26億元（美元，下同），淨利潤為1.15億美元，每股盈利0.3美元。經營利潤率為5.8%，按年增長1.4個百分點。季度公司每股現金股息增加50%至0.24美元。

全年業績方面，總收入達113億美元，創分拆上市以來新高，若不計及外幣換算影響按年增長5%。核心經營利潤按年增長12%，每股攤薄盈利按年增長18%至2.33美元，創年度新高。

2024年，集團淨新增門店1751家，令年末總門店數量達到16395家。其中肯德基門店總數達11648家，淨新增1352家；必勝客門店總數達3724家。

百勝中國表示，在2024年已回饋15億美元的基礎上，計劃2025和2026年合計向股東回饋30億美元，平均年度股東回饋金額佔公司目前市值的約9%。2025 年，公司預計將淨增1600至1800家門店。百勝中國首席執行官屈翠容指，未來將通過因地制宜的門店模式，不斷增加直營和加盟店的店數，目標於2026年實現2萬家門店目標。

其他報道

冠中地產折讓19%配股 集資1000萬元

富邦銀行完成向信義能源提供4.81億元綠色貸款

恒發盈警 預告去年虧損擴大至1.25億

2024年第四季全球平板電腦出貨量按年升5.6% 小米去年增73%

金融監管部門今年3方面推措施支持香港可持續金融發展

信達生物去年收入增四成至82億人幣 第四季收入逾20億

證監會：21至24年間錄8宗重大網絡保安事故 今年將制定網絡保安框架

【久利生專欄】你DeepSeek? 我DeepSeek

古茗暫超購22.22倍

人行等六部門：有序開展供應鏈票據資產證券化試點

港去年第四季食肆總收益升0.4%

金發局與科威特資本市場管理局簽MOU

合景泰富上月賣樓收入跌四成 保利置業增逾三成

星展銀行推豐盛理財戶新客活存優惠 港元存息最高可享4.05厘

PAObank推新客1個月定存優惠 首8.8萬元定存利率可達8厘

新世界認購期權下移至4元以下成交 認購、沽權比例邁向平衡

永安發盈警 料轉蝕9億 基本溢利降10%

高盛上調渣打港股目標價9% 料第四季非淨利息收入勝市場預期

全日沽空金額增0.49% 盈富沽空增39%

恒指收市升294點 創兩個月高 科指升穿5000點 創4個月高 北水流入一周最多

匯豐降新世界目標價至3.66元 維持「減持」評級

瑞穗：美財長言論壓低中長期債息 美元或受壓 亞幣或有支持

滬指以近日中高位收市 收漲1.3%