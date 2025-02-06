百勝中國（9987）公布，2024年第四季總收入按年升4%至26億元（美元，下同），淨利潤為1.15億美元，每股盈利0.3美元。經營利潤率為5.8%，按年增長1.4個百分點。季度公司每股現金股息增加50%至0.24美元。
全年業績方面，總收入達113億美元，創分拆上市以來新高，若不計及外幣換算影響按年增長5%。核心經營利潤按年增長12%，每股攤薄盈利按年增長18%至2.33美元，創年度新高。
2024年，集團淨新增門店1751家，令年末總門店數量達到16395家。其中肯德基門店總數達11648家，淨新增1352家；必勝客門店總數達3724家。
百勝中國表示，在2024年已回饋15億美元的基礎上，計劃2025和2026年合計向股東回饋30億美元，平均年度股東回饋金額佔公司目前市值的約9%。2025 年，公司預計將淨增1600至1800家門店。百勝中國首席執行官屈翠容指，未來將通過因地制宜的門店模式，不斷增加直營和加盟店的店數，目標於2026年實現2萬家門店目標。
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