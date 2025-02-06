該集團指，匯森傢俱與贛州富佳麗訂立貸款協議後近半年，曾經於2024年1月3日訂立延期補充協議，據此，匯森家俱同意於去年6月9日償還5億元貸款，並由Pure Cypress Ltd及集團主席曾明提供擔保。其後匯森傢俱已於同年6月10償還部份貸款1.54億元，並於同日與贛州富家麗與擔保人訂定和解協議，擔保人承諾於20日之後，即於同年6月30日前償還餘款3.46億元。

但是事隔7個多月，贛州富家麗因為匯森傢俱該筆未歸還欠款3.46億元，向贛州仲裁委員會對擔保人及匯森家俱提起仲裁。該集團表示，目前匯森家俱正與贛州富嘉利協商不同的還款方案，包括延長還款日期，及或修改還款計劃。其將密切監察最新發展，並根據適用規則及法規於適當時候作出進一步公告，讓公眾知悉任何重大發展，並提醒證券持有人及潛在投資者買賣其證券時務請謹慎行事。

該集團今日股價收市報 1.9仙，跌13.64%，成交額達35.77萬港元，其股價跌幅位列今日頭四大之列。該集團是於2020年12月上市，當時集資近14.02億元。該集團2023年年報顯示，其手持現金及現金等值約4.64億元。匯森傢俱（龍南）為該集團的間接全資附屬公司，註冊資本約4.14億元。本報翻查該集團自7月9日起至今日的公告、中期業績報告及年報，均未見該集團交代過有關貸款的資料及概況。

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