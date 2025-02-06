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國泰：鄭家駒將出任新增設的國泰中國內地董事

彭博較早時引述國泰（0293）的內部備忘錄，指公司將新增一名負責中國業務的高管。國泰回覆本報查詢，確認兩項將於4月1日生效的管理層任命。

國泰表示，鄭家駒將出任新增設的國泰中國內地董事，負責深化國泰於內地市場的業務，繼續發揮國泰「植根香港、背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢。國泰稱，集團非常重視內地市場，目前每周提供超過240對航班往來內地17個城市的19個航點，當中包括於去年起營運的寧波、北京大興及三亞航線，致力加強香港與內地及世界各地的聯繫。

集團亦積極吸納不同範疇的內地人才，包括招聘見習機師、機艙服務員、資訊科技人員、地勤人員及客戶服務員等崗位，培養更多人才推動航空業發展。預計集團的內地員工人數將於今年年底達到4000人。

此外，國泰顧客體驗及設計部總經理羅穎怡，將接替施愷民（Paul Smitton）出任國泰顧客時尚生活董事，負責發展國泰成為尊尚生活品牌。國泰表示，羅穎怡於顧客體驗方面擁有豐富經驗，曾帶領團隊於客艙產品、餐飲體驗及機上娛樂等不同範疇獲得多項殊榮。她將會在新職位透過生活品味業務繼續與顧客建立互動關係。

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