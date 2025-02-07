英國央行減息25基點，鷹派委員轉向令市場加大寬鬆押注。美國財長暗示特朗普政府不會就利率問題施壓聯儲局，將保持強勢美元政策，又表示，在可預見的未來財政部的發債策略不會變化，正在與大型債券持有人討論債務上限。達拉斯聯儲行長質疑進一步減息的必要性，關注周五將公布的非農就業數據。

個股方面，受人工智能支出增加影響，亞馬遜本財季營業利潤展望不及分析師預期，股價收市後時段下跌。在維權投資者Elliott施壓下，霍尼韋爾將分拆成幾家獨立上市公司，航空航天部門將從自動化業務中分離。

道瓊斯工業平均指數收跌125點，跌幅0.29%，報44747點。標普500指數收漲22點，升幅0.37%，報6083點。納斯達克綜合指數收漲99點，或0.51%，報19791點。

Salesforce跌4.92%，報330.81美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累105點，而高盛升1.98%，報658.22元，貢獻道指78點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報233.22元，升0.32%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報191.6元，升0.14%，亞馬遜(美：AMZN)收市報238.83元，升1.12%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報711.99元，升1.01%，英偉達(美：NVDA)收市報128.68元，升3.08%，微軟(美：MSFT)收市報415.82元，升0.61%，Tesla (美：TSLA)收市報374.32元，跌1.01%。

歐洲STOXX 600指數收漲1.17%，報544點。德國DAX指數收漲1.47%，報21902點；法國CAC 40指數漲1.47%，報8007點；英國富時100指數收漲1.21%，報8727點。

納斯達克中國金龍指數收漲2.7%，報7228點。

美國2年期債息曾升最多0.8%，是2月3日後最大升幅，當日升幅為1.93%。高見4.2201厘，是2月5日4.2262厘後最高。收市報4.2118厘，是2月4日後收市新高，當日報4.2137厘。

美國10年期債息曾升最多0.91%，是1月31日後最大升幅，當日升幅為1.44%。高見4.4583厘，是2月5日4.5267厘後最高。收市報4.4342厘，是2月4日後收市新高，當日報4.5105厘。

美2年期10年期債息差曾收窄見20.652基點，是2024年12月23日19.961基點後最窄。收市報21.824基點，是2024年12月20日後收市新低，當日報20.772基點。連續4日收窄，累計11.925基點，對上一次連跌4日是1月20日。

美3個月10年期債息差擴闊至13.404基點，是2月5日19.999基點後最闊。收市報10.736基點，是2月4日後收市新高，當日報19.305基點。

金龍指數曾升最多2.93%，是2月4日後最大升幅，當日升幅為4.31%。高見7244.96點，是2月4日7317.65點後最高。今日收市報7228.03點，是1月30日後收市新高，當日報7311.24點。

道指曾升最多0.21%，高見44966.63點，是1月31日45054.36點後最高。道指曾跌最多0.73%，是2月3日後最大跌幅，當日跌幅為1.49%。低見44545.27點，是2月5日44352.99點後最低。收市報44747.63點，是2月4日後收市新低，當日報44556.04點。第1日陰燭。

標指曾升最多0.37%，是2月5日後最大升幅，當日升幅為0.41%。高見6084.03點，是1月31日6120.91點後最高。收市報6083.57點，是1月24日後收市新高，當日報6101.24點。連升3日，累計升89點，對上一次連升3日是1月22日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是1月23日。

納指曾升最多0.51%，是2月4日後最大升幅，當日升幅為1.42%。高見19793.36點，是1月31日19969.17點後最高。收市報19791.99點，是1月24日後收市新高，當日報19954.3點。連升3日，累計升400.03點，對上一次連升3日是1月22日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是2024年12月26日。