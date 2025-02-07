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港股ADR升42點 夜期高水15點 美期跌 亞股個別發展

美股向上，港股ADR升42點或0.2%，報20934點，即月恒指夜期跌30點，報20907點，夜期高水15點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.68%，折合報420.46元；阿里巴巴（9988）升1.1%，折合報97.69元；美團（3690）跌0.51%，折合報149.22元；匯控（0005）升1.49%，折合報82.52元；建行（0939）升0.18%，折合報6.31元。

道期現跌0.02%；標期現跌0.08%；納期現跌0.1%。日本東證指數現跌0.7%；韓國KOSPI指數現跌0.21%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.11%。

VIX指數隔晚跌1.71%或0.27點，報15.5點。

紐油現跌0.04%或0.03美元，報70.58美元；布油現跌0.42%或0.31美元，報74.29美元；金價現升0.13%或3.95美元，報2860.23美元；LME 銅期貨隔晚升0.39%或36.5美元，報9276.5美元。比特幣現跌0.02%或24.95美元，報96786.84美元；美國10年期債息現跌0.04%或0.002厘，報4.4322厘。

今日焦點股份可留意：

洲際航天（1725）與阿拉伯AICTO訂戰略合作協議。

創科實業（0669）：美國加徵關稅對今年業績影響微不足道。

據報匯控（0005）行政總裁固定薪酬或減半，惟整體薪酬有機增至1.45億。

國泰（0293）：鄭家駒將出任新增設的國泰中國內地董事。

匯森（2127）間接附屬欠款3.46億人幣，正商討還款方案。

百勝中國（9987）上年第四季總收入26億美元增4%，季度股息0.24美元。

萬洲國際（0288）實物分派特別息，每股約0.01673元。

冠中地產（0193）折讓19%配股，集資1000萬元。

恒發（0097）盈警，預告去年虧損擴大至1.25億。

2024年第四季全球平板電腦出貨量按年升5.6%，小米（1810）去年增73%。

信達生物（1801）去年收入增四成至82億人幣，第四季收入逾20億。

彩星玩具（0869）盈警，料去年少賺32%。

合景泰富（1813）上月賣樓收入跌四成，保利置業增逾三成。

新世界（0017）認購期權下移至4元以下成交，認購、沽權比例邁向平衡。

永安（0289）發盈警，料轉蝕9億，基本溢利降10%。

高盛上調渣打（2888）港股目標價9%，料第四季非淨利息收入勝市場預期。

實德（0487）料一、二月賭收按年持平或低單位數增長。

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