恒指今早低開33點或0.16%，報20858點，大市成交金額26億元；國指今早低開20點或0.27%，報7669點。恒生科技指數開市報5051點，跌0.15%。上升股份比例為8.16%，下跌為3.76%，無升跌為88.06%。