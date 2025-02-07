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恒指低開33點 科指跌0.1% 聯想跌1%

恒指今早低開33點或0.16%，報20858點，大市成交金額26億元；國指今早低開20點或0.27%，報7669點。恒生科技指數開市報5051點，跌0.15%。上升股份比例為8.16%，下跌為3.76%，無升跌為88.06%。

藍籌29隻升，30隻下跌，24隻無升跌。理想（2015）升1.77%，報97.6元，是升幅最大的藍籌，聯想（0992）跌1.74%，報11.3元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股14隻升，12隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是金蝶（0268）開市報11.02元，升2.23%；跌幅最大的是聯想（0992）開市報11.3元，跌1.74%。

恒指續高於10天線(20332.28點)。科指續高於10天線(4792.15點)。

第四範式（6682）折讓11%配股。開市報55.8元，跌1.76%。

洲際航天（1725）與阿拉伯AICTO訂戰略合作協議。無成交，報0.92元。

創科實業（0669）：美國加徵關稅對今年業績影響微不足道。開市報102.6元，升0.1%。

據報匯控（0005）行政總裁固定薪酬或減半，惟整體薪酬有機增至1.45億。創52周高，見81.2元，開市報81.2元，升0.68%。

國泰（0293）：鄭家駒將出任新增設的國泰中國內地董事。無成交，報10.24元。

匯森（2127）間接附屬欠款3.46億人幣，正商討還款方案。無成交，報0.019元。

百勝中國（9987）上年第四季總收入26億美元增4%，季度股息0.24美元。開市報380.4元，升4.45%。

萬洲國際（0288）實物分派特別息，每股約0.01673元。開市報6.13元，跌0.33%。

冠中地產（0193）折讓19%配股，集資1000萬元。無成交，報0.33元。

恒發（0097）盈警，預告去年虧損擴大至1.25億。無成交，報0.105元。

2024年第四季全球平板電腦出貨量按年升5.6%，小米（1810）去年增73%。平上市高位40.7元，開市報40.7元，升0.37%。

信達生物（1801）去年收入增四成至82億人幣，第四季收入逾20億。開市報36元，升0.56%。

彩星玩具（0869）盈警，料去年少賺32%。開市報0.58元，跌3.33%。

合景泰富（1813）上月賣樓收入跌四成，保利置業增逾三成。無成交，報0.335元。

新世界（0017）認購期權下移至4元以下成交，認購、沽權比例邁向平衡。開市報4.11元，升0.24%。

永安（0289）發盈警，料轉蝕9億，基本溢利降10%。無成交，報11.8元。

高盛上調渣打（2888）港股目標價9%，料第四季非淨利息收入勝市場預期。創52周高，見106.8元，開市報106.8元，升2.2%。

實德（0487）料一、二月賭收按年持平或低單位數增長。無成交，報0.088元。

破頂股表現

破頂股包括，經緯天地（2477）創上市新高，見16.2元，開市報16.2元，升0.62%；金山雲（3896）創上市新高，見9.16元，開市報9.16元，升5.29%；中國電信（0728）創52周高，見5元，開市報5元，無升跌；檳傑科達（1665）創52周高，見0.98元，開市報0.98元，無升跌；渣打集團（2888）創52周高，見106.8元，開市報106.8元，升2.2%；北大青鳥環宇（8095）創52周高，見0.56元，開市報0.56元，升1.82%。

破頂指數成份股包括，中芯國際（0981）創上市新高，見48元，開市報48元，升0.21%；金山軟件（3888）創52周高，見44.25元，開市報44.25元，升1.72%；小鵬（9868）創52周高，見67.8元，開市報67.8元，升0.74%；吉利（0175）創52周高，見16.66元，開市報16.66元，升1.59%；匯控（0005）創52周高，見81.2元，開市報81.2元，升0.68%。

破底股方面

異動股

上升異動股，包括，環能國際（1102）開市報0.169元，升156.06%；晉景新能（1783）開市報5.85元，升14.93%；中達集團控股（0139）開市報0.014元，升7.69%；大成生化科技（0809）開市報0.1元，升7.53%；塗鴉智能－Ｗ（2391）開市報22.65元，升7.35%；久融控股（2358）開市報0.016元，升6.67%；順龍控股（0361）開市報0.053元，升6%；眾誠能源（2337）開市報1.52元，升5.56%；金山雲（3896）創上市新高，見9.16元，開市報9.16元，升5.29%；亞信科技（1675）開市報6.72元，升5.16%；新銳醫藥（6108）開市報0.042元，升5%。

下跌異動股，包括，億都（國際控股）（0259）開市報2.2元，跌43.88%；中國基礎能源（8117）開市報0.051元，跌7.27%；新絲路文旅（0472）開市報0.14元，跌6.67%；康寧醫院（2120）開市報10.82元，跌5.91%；嬴集團（0397）開市報0.077元，跌3.75%；彩星玩具（0869）開市報0.58元，跌3.33%；華夏以太幣（3046）開市報6.6元，跌2.94%；太美醫療科技（2576）開市報3.5元，跌2.78%；百濟神州（6160）開市報137元，跌2.77%；依波路（1856）開市報1.06元，跌2.75%。

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