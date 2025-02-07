就中國方面，貝森特表示，中國是世界歷史上最失衡的經濟體，他認為中國「現在處於嚴重衰退中，正在經歷通貨緊縮，並試圖通過出口來擺脫困境。我們不能允許這樣，我們要公平交易」。在談及關稅政策時，貝森特指出關稅可能導致價格出現一次性調整，但「考慮到中國的過剩產能，不管關稅水平如何，它們最終都會消化相當多」。

美元方面，貝森特表示，特朗普領導下的美國繼續奉行強勢美元政策，他表示，強勢美元政策完全沒有動搖，「我們希望美元走強。我們不希望其他國家通過本幣貶值來操縱貿易」。

聯儲局方面，貝森特表示，他不會批評聯儲局主席，並稱特朗普政府並不關注聯儲局是否會下調基準政策利率。貝森特談到鮑威爾時表示，「關於貨幣政策，我不會發表任何評論，我相信他會正確行事，所以不會有任何批評」。貝森特表示，特朗普政府關注的是導致10年期國債息走低的政策舉措，而不是聯儲局是否會減息的問題。貝森特還表示，他最近與鮑威爾見了面，「我拜訪了聯儲局，我們吃了一頓非常豐盛的早餐」，貝森特說道，「鮑威爾主席和我彼此不太了解，這次會面非常有建設性」。

債券發行方面，貝森特表示，他認為在可預見的未來財政部的債券發行策略不會有任何變化。

債務上限方面，貝森特表示，財政部正在與政府債券的主要持有人進行聯繫，更好地了解他們對聯邦債務上限的想法。貝森特表示，市場部門正與大型債權人互動，跟他們談論的事情之一就是債務上限，「一方面，這是一種認錯，或者說是我們不得不做的懺悔——請原諒，我們已經超支，我們再也不會這樣做」，貝森特表示，「另一方面，存在難以想像的尾部風險，可能會出事」。

政府效率部方面，貝森特稱，對馬斯克政府效率團隊充滿信心，表示「這些都是訓練有素的專業人員。這不是什麼四處游走的流浪樂隊。這有條不紊，會節省大量成本」。

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