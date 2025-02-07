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聯儲局Goolsbee：不確定性導致減息速度放慢

彭博社報道， 芝加哥聯邦儲備銀行行長Austan Goolsbee表示，雖然財政政策的不確定性可能導致減息次數減少，但他仍然預計未來18個月利率會有一些下調。

Goolsbee談到美國的政策和經濟面臨的其他不確定因素時表示，「我認為這讓環境變得更加撲朔迷離」，「我仍然認為，我們的終點比現在的水平要低出相當大的距離，但是由於存在這些不確定性，我把達到那裡的速度放慢了一點」。

Goolsbee重申，隨著聯邦基金利率接近中性水平，放慢減息步伐是有道理的。他仍然認為利率可能在未來12至18個月內下降，因為通脹正在朝著聯儲局2%的目標降溫。

Goolsbee警告，不要低估關稅對經濟和通脹的潛在影響。新冠疫情表明，供應側的干擾可能會引發通脹並導致經濟過熱。「一切都總是在桌面上，經濟過熱和聯儲局加息的可能性，總是在桌面上」， Goolsbee說，「勞動力市場惡化，而我們將集體思考應該以多快的速度減息的可能性也在桌面上」。Goolsbee表示，他特別關注企業和產業合同以及生產者價格的通脹率。

Goolsbee還重申，勞動力市場似乎正在充分就業的水平企穩。去年夏末聯儲局決策者和經濟學家愈來愈擔心招聘開始顯著放緩，但去年最後幾個月的數據顯示情况出現逆轉。Goolsbee說，「可能會過熱，也可能會惡化，但如果能把就業市場凍結在現在的狀態，那也不是壞事。在我看來這似乎接近充分就業」。

Goolsbee還說，10年期美國國債息最近的上漲不在聯儲局的直接職權範圍內，特別是債息上升並沒有伴隨通脹預期走高。去年秋天跌破4%之後，10年期美債息上個月在4.8%左右見頂。

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