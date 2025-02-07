港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升2日，升1.85點子至3.79458%，是1月28日後最高，當日報3.82917%。對上一次連升2日是1月27日，當日拆息報3.84333%。
港元現報7.7866元無升跌，曾貶值最多20點子，報7.7886元，是2月5日後最弱，亦曾升值最多13點子，報7.7853元。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌4.89點子至4.05607%，是2月5日後最低；1星期HIBOR升2.67點子至3.87679%，是1月28日後最高；2星期HIBOR升6.49點子至3.83202%，是1月27日後最高。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.67點子至3.83024%，是1月27日後最高；6個月期HIBOR無升跌報3.88315%，是2月6日後最低；12個月期HIBOR升3.14點子至3.95982%，是1月22日後最高。
貨幣基礎方面，上日總額減20.85億元，至總數19805.46億元，是1月23日後最低。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日減21.6億元，至總數6183.15億元，是1月22日後最低。政府發行的流通紙幣及硬幣較上一日增0.01億元，至總數133.88億元，是1月24日後最高。收市總結餘為446.31億元，較再上一日增0.2億元，總結餘是2月4日後最高。未償還外匯基金票據及債券較上一日增0.74億元，至總數13042.32億元，創紀錄新高，其中，持牌銀行所持有數額較上一日減11.78億元，至總數12113億元，是2月4日後最低。上日金管局相隔1日後，再次通過貼現窗口向銀行投放0.2億港元流動性，是2月4日後最高，當日投放12.51億港元。
美元指數現報107.726升值0.037點或0.03%。
美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.31014%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-0.624%，連續4日擴闊，利差是2024年9月27日後最闊，當日差距為-0.6566%。
對上一次連續4日擴闊，是2025年1月13日，當日利差報-0.2523%。
其他報道