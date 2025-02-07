文章日期：2025年2月7日 11:36
滬深三大指數半日向上，兩市合共成交額11474億元人民幣（下同）。
滬指以近半日高位收市，收報3314點，升43點或1.33%，成交額4414億元。
深證成指反覆走高，日中高位見10663點，收報10655點，升262點或2.52%，成交額7060億元。
創板指一度觸及2200點，收報2197點，升76點或3.63%。
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