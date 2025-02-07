Meta發言人表示，朱克伯格在白宮討論了Meta如何支持特朗普政府加強美國科技領導地位。

美國總統特朗普與朱克伯格的互動受到廣泛關注。去年12月，Meta宣布向特朗普的就職基金捐獻100萬美元，也是Meta公司史上首次向總統就職基金捐款。

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