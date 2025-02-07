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恒指半日升319點 升穿21000關 成交增62% 北水流入增1.8倍

美股業績期，美股隔晚上升，美期於亞股時段下跌，亞股個別發展，日韓下跌，A股港股上升，投資者等待美國非農就業數據，判斷聯儲局利率路徑，美10年期債息、美匯暫微升。港股上升，恒指升穿21000點關，創3個月高，科指、國指創4個月高。半日成交1292億元，較上日同期增62.3%，北水半日淨流入41億元，較上日同期增1.8倍。

恒指今早低開33點，高位升322點，低位跌85點，高低波幅408點。上升股份比例為33.04%，下跌為23.18%，無升跌為43.77%。

恒指半日升319點或1.53%，報21210點，大市成交金額1292億元；國指升113點或1.48%，報7803點。恒生科技指數收報5200點，升2.79%。

藍籌股成交金額654.44億元，佔大市成交50.65%；科指成份股成交金額449.25億元，佔大市成交34.77%；國指成份股成交金額572.34億元，佔大市成交44.29%。

24隻雙櫃台股，總成交1.31億元人民幣，相當於約1.4億港元，佔大市成交的0.11%。

窩輪及牛熊證成交金額減少12.93%，至98.13億元，佔大市成交7.59%。牛熊證成交金額55.44億元，減少8.2%；窩輪成交金額42.68億元，減少18.4%。

藍籌56隻升，26隻下跌，1隻無升跌。信義光能（0968）升9.61%，收報3.65元，是升幅最大的藍籌，中海油（0883）跌1.49%，收報18.52元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股28隻升，2隻下跌。升幅最大的是金蝶（0268）創52周高，見12.96元，收報12.92元，升19.85%；跌幅最大的是攜程（9961）收報540元，跌0.46%。

恒指續高於10天線(20367.52點)。科指續高於10天線(4807.01點)

北水南下合計淨流入41億元，較上日減少54.75%，連續第2日流入，累計流入131.61億元。北水本月累計流入78.61億元。

三大指數表現

恒指曾升最多1.54%，是2月4日後最大升幅，當日升幅為3.31%。高見21213.7點，是2024年11月8日21355.44點後最高。連升2日，累計升613.77點，對上一次連升2日是1月27日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是2月4日。

科指曾升最多2.86%，是2月4日後最大升幅，當日升幅為5.16%。高見5203.93點，是2024年10月8日5293.05點後最高。連升2日，累計升270.37點，對上一次連升2日是1月27日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是2月3日。

國指曾升最多1.49%，是2月6日後最大升幅，當日升幅為1.64%。高見7805.14點，是2024年10月8日8259.18點後最高。連升2日，累計升237.68點，對上一次連升2日是2月4日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是2月4日。

個股表現

合生創展（0754）據報獲淡馬錫1億美元短期貸款。收報2.88元，升2.86%。

匯控（0005）據報擬調整CEO薪酬 固定薪酬減半 潛在獎金大增。創52周高，見81.95元，收報81.9元，升1.55%。

雷軍稱會認真討論進一步提升汽車產能。小米（1810）平上市高位43.05元，收報42.9元，升5.8%。

蘋果據報將發布新款iPhone SE。

手機設備

丘鈦（1478）收報8.05元，跌1.35%。

舜宇（2382）創52周高，見83.4元，收報82.25元，升3.46%。

高偉電子（1415）收報29.2元，升2.46%。

通達（0698）收報0.09元，升3.45%。

瑞聲（2018）收報46.1元，升1.43%。

比亞迪電子（0285）創52周高，見56元，收報55.15元，升2.6%。

第四範式（6682）折讓11%配股。收報57.6元，升1.41%。

洲際航天（1725）與阿拉伯AICTO訂戰略合作協議。收報1.1元，升19.57%。

創科實業（0669）：美國加徵關稅對今年業績影響微不足道。收報102.3元，跌0.2%。

據報匯控（0005）行政總裁固定薪酬或減半，惟整體薪酬有機增至1.45億。創52周高，見81.95元，收報81.9元，升1.55%。

國泰（0293）：鄭家駒將出任新增設的國泰中國內地董事。收報10元，跌2.34%。

匯森（2127）間接附屬欠款3.46億人幣，正商討還款方案。收報0.02元，升5.26%。

百勝中國（9987）上年第四季總收入26億美元增4%，季度股息0.24美元。收報385.2元，升5.77%。

萬洲國際（0288）實物分派特別息，每股約0.01673元。收報6.14元，跌0.16%。

冠中地產（0193）折讓19%配股，集資1000萬元。創52周高，見0.5元，收報0.44元，升33.33%。

恒發（0097）盈警，預告去年虧損擴大至1.25億。收報0.105元，無升跌。

2024年第四季全球平板電腦出貨量按年升5.6%，小米（1810）去年增73%。平上市高位43.05元，收報42.9元，升5.8%。

信達生物（1801）去年收入增四成至82億人幣，第四季收入逾20億。收報36.8元，升2.79%。

彩星玩具（0869）盈警，料去年少賺32%。收報0.58元，跌3.33%。

合景泰富（1813）上月賣樓收入跌四成，保利置業增逾三成。收報0.35元，升4.48%。

新世界（0017）認購期權下移至4元以下成交，認購、沽權比例邁向平衡。收報4.15元，升1.22%。

永安（0289）發盈警，料轉蝕9億，基本溢利降10%。收報11.6元，跌1.69%。

高盛上調渣打（2888）港股目標價9%，料第四季非淨利息收入勝市場預期。創52周高，見107.5元，收報107元，升2.39%。

實德（0487）料一、二月賭收按年持平或低單位數增長。收報0.088元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，趣致集團（0917）創上市新高，見84.6元，收報83元，升0.61%；德林國際（1126）創上市新高，見5.82元，收報5.82元，升2.65%；賽迪顧問（2176）創上市新高，見1.01元，收報1.01元，升2.02%；康耐特光學（2276）創上市新高，見29.65元，收報27.7元，跌1.6%；巨子生物（2367）創上市新高，見59.6元，收報59.05元，升2.96%；塗鴉智能－Ｗ（2391）創上市新高，見30元，收報27元，升27.96%；喜相逢集團（2473）創上市新高，見6.92元，收報6.92元，升4.37%；經緯天地（2477）創上市新高，見17.9元，收報17.66元，升9.69%；奇富科技－Ｓ（3660）創上市新高，見164.5元，收報164.5元，升6.75%；金山雲（3896）創上市新高，見9.35元，收報9.04元，升3.91%；地平線機器人－Ｗ（9660）創上市新高，見6.05元，收報6.02元，升10.05%；吉利汽車－Ｒ（80175）創上市新高，見16.66元，收報16.66元，升9.17%；聯想集團－Ｒ（80992）創上市新高，見11.74元，收報11.56元，升7.43%；比亞迪股份－Ｒ（81211）創上市新高，見310.6元，收報310.6元，升5.43%；小米集團－ＷＲ（81810）創上市新高，見40.15元，收報40.15元，升5.94%；佑駕創新（2431）創上市新高，見21.95元，收報20.8元，升5.16%；越疆科技（2432）創上市新高，見28.5元，收報27.9元，升11.6%；訊飛醫療（2506）創上市新高，見99.5元，收報99.5元，升10.31%；英諾賽科（2577）創上市新高，見48.4元，收報47.2元，升2.72%；腦動極光（6681）創上市新高，見5.61元，收報5.58元，升2.95%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1147.95元，收報1147.95元，升0.1%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1169.2元，收報1169.2元，升0.01%。

破頂指數成份股包括，小米（1810）創上市新高，見43.05元，收報42.9元，升5.8%；中芯國際（0981）創上市新高，見49.15元，收報48.5元，升1.25%；舜宇（2382）創52周高，見83.4元，收報82.25元，升3.46%；金蝶（0268）創52周高，見12.96元，收報12.92元，升19.85%；聯想（0992）創52周高，見12.56元，收報12.36元，升7.48%；金山軟件（3888）創52周高，見44.35元，收報43.9元，升0.92%；小鵬（9868）創52周高，見68.25元，收報67.6元，升0.45%；比亞迪電子（0285）創52周高，見56元，收報55.15元，升2.6%；吉利（0175）創52周高，見17.94元，收報17.86元，升8.9%；匯控（0005）創52周高，見81.95元，收報81.9元，升1.55%；比亞迪（1211）創52周高，見332.4元，收報332.4元，升5.26%。

破底股方面

5隻股份創上市新低，包括德祥地產（0199）低見0.186元，收報0.2元，跌3.85%；第七大道（0797）低見0.8元，收報0.9元，跌13.46%；力高集團（1622）低見0.134元，收報0.135元，跌3.57%；依波路（1856）低見0.9元，收報1.02元，跌6.42%；ＸＩ二南方恒科（7552）低見2.27元，收報2.274元，跌6.03%。

27隻股份創52周低，其中十隻包括，大快活集團（0052）低見5.76元，收報5.76元，跌0.52%；結好控股（0064）低見0.123元，收報0.123元，跌1.6%；IDT INT'L（0167）低見0.016元，收報0.017元，升6.25%；億都（國際控股）（0259）低見1.9元，收報1.99元，跌49.23%；弘毅文化集團（0419）低見0.061元，收報0.062元，升1.64%；WKK INTL（0532）低見0.25元，收報0.26元，升1.96%；WAI KEE HOLD（0610）低見0.61元，收報0.62元，跌4.62%；利亞零售（0831）低見0.38元，收報0.38元，跌1.3%；中國港能（0931）低見0.325元，收報0.325元，跌4.41%；橙天嘉禾（1132）低見0.036元，收報0.039元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，超人智能（8176）收報0.43元，升330%；威高國際（1173）創52周高，見0.08元，收報0.076元，升192.31%；冠中地產（0193）創52周高，見0.5元，收報0.44元，升33.33%；環能國際（1102）收報0.085元，升28.79%；塗鴉智能－Ｗ（2391）創上市新高，見30元，收報27元，升27.96%；神通機器人教育（8206）創52周高，見0.107元，收報0.09元，升25%；汽車街（2443）收報5.41元，升23.23%；嘀嗒出行（2559）收報1.69元，升21.58%；金蝶（0268）創52周高，見12.96元，收報12.92元，升19.85%；中國集成控股（1027）收報0.85元，升19.72%。

下跌異動股，包括，億都（國際控股）（0259）見52周低1.9元，收報1.99元，跌49.23%；萬馬控股（6928）收報0.074元，跌17.78%；時代環球集團（2310）收報0.03元，跌16.67%；世紀陽光（0509）收報0.178元，跌15.24%；中國汽車內飾（0048）收報0.123元，跌14.58%；青島控股（0499）收報0.1元，跌13.79%；綠心集團（0094）收報0.051元，跌13.56%；中華銀科技（0515）收報0.064元，跌13.51%；第七大道（0797）創上市新低，見0.8元，收報0.9元，跌13.46%。

 

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