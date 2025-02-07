共和黨參議員Tom Cotton要求，對該交易進行安全審查，並稱此項交易令人擔憂。Cotton指，騰訊是一家與中國政府有聯繫的企業，據報道持有Skydance至多10%的股份，並「可能在合併後繼續持有新公司的一部分股權」。

合併方曾表示，騰訊僅會持有新公司無投票權的公開交易股份，無法影響公司管理。

Cotton在信中寫道，派拉蒙旗下資產包括知名媒體哥倫比亞廣播公司(CBS)和流媒體服務Paramount+，後者擁有7190萬訂閱用戶。Cotton表示，「這種國家安全風險是不可接受的」，敦促美國外國投資委員會(CFIUS)進行調查並採取補救措施，以確保騰訊不會參與該交易。

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