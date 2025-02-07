匯豐發表報告指出，DeepSeek-R1的推出使人工智能（AI）訓練與推理成本的快速下降，市場對AI應用的需求將上升，並帶動AI邊緣設備的需求增長。而小米（1810）具備全球其中一個最成熟的AIoT設備平台，因此其市場增長潛力更加明朗。同時，小米將成為全國電子產品補貼計劃的主要受益者，料帶動智能手機銷售。匯豐上調小米目標價由37.9元至49.9元，維持「買入」評級。
報告提及，中國的安卓（Android）品牌智能手機大多數售價低於補貼上限，因此補貼政策將為這些品牌帶來積極影響。匯豐預計，補貼計劃將推動小米智能手機的出貨量與平均售價增長，並將今年出貨量預測上調2%，明年上調3%，同時平均售價在這兩年分別上調3%。此外，可穿戴設備亦納入補貼計劃，成為短期內的額外增長動力。
受惠於智能手機升級與AIoT銷售增長，匯豐對小米MIUI的月活躍用戶（MAU）與每用戶平均收入（ARPU） 表現持樂觀態度，預計互聯網業務的收入與利潤率將有所改善。至於小米汽車，報告稱目前SU7系列的交付周期仍維持在21周至29周，與去年11月相若。隨著小米汽車工廠第二期投產，該行將今年交付量預測從30.4萬輛上調至33萬輛。
匯豐上調小米去年非通用會計準則（non-GAAP）淨利潤預測2%、今年6%、明年6%。
其他報道
恒指半日升319點 升穿21000關 成交增62% 北水流入增1.8倍
美國將香港和中國內地一視同仁 分析稱香港國際地位將受質疑 趨勢令人憂心
滬指升逾1% 創板指飈3.6% 兩市半日成交額逾1.1萬億人幣
港元拆息普遍向上 1個月HIBOR創一周高 貨幣基礎兩周低 港美息差4個月最闊