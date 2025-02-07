偏頭痛正是其中一種最容易被普羅大眾忽略的疾病。有研究指出，全世界有超過10億名偏頭痛患者，而香港的發病率高達12.5%，即每8個人當中便有1人患病，意味著香港約有超過90萬名患者。作為「全球第二大導致殘疾原因」，偏頭痛發作時會出現中度至重度頭痛，亦有機會伴隨噁心、嘔吐、怕聲及畏光等症狀，一般持續4至72小時，影響生活，令患者非常困擾。

Bowtie表示，會與港怡醫院、輝瑞透過舉辦線下健康講座，製作文章與影片等，提高市民對偏頭痛的認知。此外，為協助潛在患者識別自身健康問題，輝瑞香港亦為公眾提供一項簡易的網上自我評估。用戶只需簡單回答五條問題，就可以初步了解自己的偏頭痛健康狀況；自我評估結果為高風險的Bowtie客戶有機會獲得港怡醫院提供的半價門診診金優惠，並與腦神經科專科醫生進行一對一醫療諮詢。

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