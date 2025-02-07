大市成交金額2463億元，增38%，兩個月最多。不過，北水淨流入數字由中午的14.39億元，降至收市只有10.67億元，較上日減少88%。

全周計，三大指數齊創4個月最大升幅，及連升4周，表現最好的是聯想（0992），累升31.54%。

恒指今早低開33點，高位升322點，低位跌85點，高低波幅408點。上升股份比例為36.35%，下跌為30.37%，無升跌為33.27%。

恒指收市升241點或1.16%，報21133點，大市成交金額2463億元，較上日增加38.07%，是2024年12月10日2475.42億元成交後最多；國指升93點或1.22%，報7784點。恒生科技指數收報5150點，升1.8%。

藍籌股成交金額1274.37億元，佔大市成交51.74%；科指成份股成交金額875.15億元，佔大市成交35.53%；國指成份股成交金額1122.59億元，佔大市成交45.57%。

24隻雙櫃台股，總成交2.5億元人民幣，相當於約2.67億港元，佔大市成交的0.11%。

窩輪及牛熊證成交金額增加5.33%，至118.72億元，佔大市成交4.81%。牛熊證成交金額66.86億元，增加10.69%；窩輪成交金額51.86億元，減少0.85%。

藍籌46隻升，34隻下跌，3隻無升跌。吉利（0175）升8.05%，收報17.72元，是升幅最大的藍籌，國藥（1099）跌3.3%，收報19.92元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股20隻升，9隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是金蝶（0268）創52周高，見12.96元，收報12.38元，升14.84%；跌幅最大的是華虹半導體（1347）收報26.45元，跌2.76%。

恒指續高於10天線(20359.79點)。科指續高於10天線(4801.99點)。

北水南下合計淨流入10.67億元，較上日減少88.22%，是2月5日後最少。北水連續第2日流入，累計流入101.28億元，對上一次連續2日淨流入是2024年12月18日。北水本月累計流入48.28億元。

三大指數表現

恒指曾升最多1.54%，是2月4日後最大升幅，當日升幅為3.31%。高見21213.7點，是2024年11月8日21355.44點後最高。今日收市報21133.54點，是2024年10月10日後收市新高，當日報21251.98點。連升2日，累計升536.45點，對上一次連升2日是1月27日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是2月4日。

科指曾升最多2.86%，是2月4日後最大升幅，當日升幅為5.16%。高見5203.93點，是2024年10月8日5293.05點後最高。今日收市報5150.35點，是2024年10月7日後收市新高，當日報5386.48點。連升2日，累計升220.15點，對上一次連升2日是1月27日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是2月3日。

國指曾升最多1.49%，是2月6日後最大升幅，當日升幅為1.64%。高見7805.14點，是2024年10月8日8259.18點後最高。今日收市報7784.07點，是2024年10月7日後收市新高，當日報8330.85點。連升2日，累計升217.8點，對上一次連升2日是2月4日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是2月4日。

一周表現

恒指本周累升4.49%或908點，升幅是2024年10月4日後最大，當時收市升幅為10.2%；恒指連升4周，對上一次連升4周，是2024年8月30日；本周表現最佳的是聯想（0992），累升31.54%，其次為比亞迪電子（0285）及吉利（0175），分別升27.07%及23.92%。而表現最差的是銀娛（0027），累跌10.83%，其次為金沙中國（1928）及國藥（1099），分別跌9.25%及3.07%。

國指本周累升5.44%或401點，升幅是2024年10月04日後最大，當時收市升幅為11.73%；國指連升4周，對上一次連升4周，是2024年8月30日；本周表現最佳的是聯想（0992），累升31.54%，其次為吉利（0175）及中芯國際（0981），分別升23.92%及22.76%。而表現最差的是攜程（9961），累跌2.83%，其次為農夫山泉（9633）及蒙牛（2319），分別跌2.33%及1.81%。

科指本周累升9.03%或426點，升幅是2024年10月04日後最大，當時收市升幅為17.38%；科指連升4周，對上一次連升4周，是2024年8月30日；本周表現最佳的是聯想（0992），累升31.54%，其次為比亞迪電子（0285）及中芯國際（0981），分別升27.07%及22.76%。而表現最差的是東方甄選（1797），累跌15.06%，其次為同程旅行（0780）及攜程（9961），分別跌7.16%及2.83%。

午後消息股表現

黑芝麻國際（2533）據報供應晶片予比亞迪 曾升逾55% 創上市新高。創上市新高，見43.85元，收報38.8元，升37.59%。

匯豐上調小米（1810）目標價至49.9元 維持「買入」。雷軍稱會認真討論進一步提升汽車產能。小米（1810）平上市高位43.05元，收報42.45元，升4.69%。

今早及隔晚消息股表現

合生創展（0754）據報獲淡馬錫1億美元短期貸款。收報2.83元，升1.07%。

蘋果據報將發布新款iPhone SE。

手機設備

丘鈦（1478）收報7.96元，跌2.45%。

舜宇（2382）創52周高，見83.4元，收報80.7元，升1.51%。

高偉電子（1415）收報29.05元，升1.93%。

通達（0698）收報0.09元，升3.45%。

瑞聲（2018）收報46元，升1.21%。

比亞迪電子（0285）創52周高，見56元，收報53.75元，無升跌。

第四範式（6682）折讓11%配股。收報55.4元，跌2.46%。

洲際航天（1725）與阿拉伯AICTO訂戰略合作協議。收報1.05元，升14.13%。

創科實業（0669）：美國加徵關稅對今年業績影響微不足道。收報102.2元，跌0.29%。

據報匯控（0005）行政總裁固定薪酬或減半，惟整體薪酬有機增至1.45億。創52周高，見81.95元，收報81.8元，升1.43%。

國泰（0293）：鄭家駒將出任新增設的國泰中國內地董事。收報9.91元，跌3.22%。

匯森（2127）間接附屬欠款3.46億人幣，正商討還款方案。收報0.02元，升5.26%。

百勝中國（9987）上年第四季總收入26億美元增4%，季度股息0.24美元。收報382.8元，升5.11%。

萬洲國際（0288）實物分派特別息，每股約0.01673元。收報6.11元，跌0.65%。

冠中地產（0193）折讓19%配股，集資1000萬元。創52周高，見0.5元，收報0.435元，升31.82%。

恒發（0097）盈警，預告去年虧損擴大至1.25億。見52周低0.1元，收報0.101元，跌3.81%。

2024年第四季全球平板電腦出貨量按年升5.6%，小米（1810）去年增73%。平上市高位43.05元，收報42.45元，升4.69%。

信達生物（1801）去年收入增四成至82億人幣，第四季收入逾20億。收報36.25元，升1.26%。

彩星玩具（0869）盈警，料去年少賺32%。見52周低0.57元，收報0.59元，跌1.67%。

合景泰富（1813）上月賣樓收入跌四成，保利置業增逾三成。收報0.34元，升1.49%。

新世界（0017）認購期權下移至4元以下成交，認購、沽權比例邁向平衡。收報4.29元，升4.63%。

永安（0289）發盈警，料轉蝕9億，基本溢利降10%。收報11.78元，跌0.17%。

高盛上調渣打（2888）港股目標價9%，料第四季非淨利息收入勝市場預期。創52周高，見107.5元，收報107元，升2.39%。

實德（0487）料一、二月賭收按年持平或低單位數增長。收報0.088元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，趣致集團（0917）創上市新高，見84.6元，收報83.8元，升1.58%；德林國際（1126）創上市新高，見5.82元，收報5.8元，升2.29%；賽迪顧問（2176）創上市新高，見1.02元，收報1元，升1.01%；康耐特光學（2276）創上市新高，見29.65元，收報28.2元，升0.18%；巨子生物（2367）創上市新高，見59.6元，收報58.1元，升1.31%；塗鴉智能－Ｗ（2391）創上市新高，見69.5元，收報30.2元，升43.13%；喜相逢集團（2473）創上市新高，見7.35元，收報7.3元，升10.11%；經緯天地（2477）創上市新高，見18.6元，收報17.56元，升9.07%；黑芝麻智能（2533）創上市新高，見43.85元，收報38.8元，升37.59%；奇富科技－Ｓ（3660）創上市新高，見165元，收報165元，升7.07%；金山雲（3896）創上市新高，見9.35元，收報8.52元，跌2.07%；中煙香港（6055）創上市新高，見29.5元，收報29.4元，升9.7%；地平線機器人－Ｗ（9660）創上市新高，見6.1元，收報6.04元，升10.42%；吉利汽車－Ｒ（80175）創上市新高，見16.88元，收報16.5元，升8.13%；聯想集團－Ｒ（80992）創上市新高，見11.74元，收報11.4元，升5.95%；比亞迪股份－Ｒ（81211）創上市新高，見310.6元，收報308元，升4.55%；小米集團－ＷＲ（81810）創上市新高，見40.15元，收報39.7元，升4.75%；佑駕創新（2431）創上市新高，見23.15元，收報22.7元，升14.76%；越疆科技（2432）創上市新高，見28.5元，收報26.7元，升6.8%；訊飛醫療（2506）創上市新高，見101.5元，收報101.1元，升12.08%；英諾賽科（2577）創上市新高，見48.4元，收報47.5元，升3.37%；腦動極光（6681）創上市新高，見5.74元，收報5.63元，升3.87%。

破頂指數成份股包括，小米（1810）創上市新高，見43.05元，收報42.45元，升4.69%；中芯國際（0981）創上市新高，見49.15元，收報46.65元，跌2.61%；舜宇（2382）創52周高，見83.4元，收報80.7元，升1.51%；金蝶（0268）創52周高，見12.96元，收報12.38元，升14.84%；聯想（0992）創52周高，見12.56元，收報12.22元，升6.26%；金山軟件（3888）創52周高，見44.35元，收報42.7元，跌1.84%；小鵬（9868）創52周高，見69.35元，收報68.45元，升1.71%；比亞迪電子（0285）創52周高，見56元，收報53.75元，無升跌；吉利（0175）創52周高，見18.08元，收報17.72元，升8.05%；匯控（0005）創52周高，見81.95元，收報81.8元，升1.43%；比亞迪（1211）創52周高，見332.4元，收報330元，升4.5%；。

破底股方面

9隻股份創上市新低，包括德祥地產（0199）低見0.186元，收報0.2元，跌3.85%；第七大道（0797）低見0.8元，收報0.89元，跌14.42%；力高集團（1622）低見0.134元，收報0.141元，升0.71%；建鵬控股（1722）低見0.044元，收報0.046元，跌6.12%；德視佳（1846）低見3.09元，收報3.14元，跌1.88%；依波路（1856）低見0.9元，收報1.03元，跌5.5%；易緯集團（3893）低見0.218元，收報0.223元，跌2.62%；阿仕特朗金融（8333）低見0.24元，收報0.24元，跌4%；ＸＩ二南方恒科（7552）低見2.27元，收報2.322元，跌4.05%。

33隻股份創52周低，其中十隻包括，大快活集團（0052）低見5.76元，收報5.81元，升0.35%；結好控股（0064）低見0.123元，收報0.124元，跌0.8%；渝太地產（0075）低見0.22元，收報0.22元，跌2.22%；恒基發展（0097）低見0.1元，收報0.101元，跌3.81%；IDT INT'L（0167）低見0.016元，收報0.016元，無升跌；博富臨置業（0225）低見4.68元，收報4.68元，無升跌；冠城鐘錶珠寶（0256）低見0.65元，收報0.66元，跌1.49%；億都（國際控股）（0259）低見1.9元，收報2.1元，跌46.43%；中國星集團（0326）低見0.39元，收報0.435元，升7.41%；嬴集團（0397）低見0.071元，收報0.072元，跌10%。

異動股

上升異動股，包括，超人智能（8176）收報0.33元，升230%；威高國際（1173）創52周高，見0.08元，收報0.047元，升80.77%；融眾金融（3963）創52周高，見1.02元，收報1.02元，升45.71%；塗鴉智能－Ｗ（2391）創上市新高，見69.5元，收報30.2元，升43.13%；黑芝麻智能（2533）創上市新高，見43.85元，收報38.8元，升37.59%；善裕集團控股（8245）收報0.228元，升34.12%；冠中地產（0193）創52周高，見0.5元，收報0.435元，升31.82%；森美控股（0756）收報0.97元，升29.33%；普天通信集團（1720）創52周高，見0.155元，收報0.152元，升28.81%；玄武雲（2392）收報1.19元，升27.96%；駿東控股（8277）收報0.169元，升27.07%。

下跌異動股，包括，億都（國際控股）（0259）見52周低1.9元，收報2.1元，跌46.43%；嘉鼎國際集團（8153）收報0.103元，跌23.7%；財華社集團（8317）收報0.088元，跌18.52%；時代環球集團（2310）收報0.03元，跌16.67%；中華銀科技（0515）收報0.062元，跌16.22%；華控康泰（1312）收報0.029元，跌14.71%；第七大道（0797）創上市新低，見0.8元，收報0.89元，跌14.42%；和鉑醫藥－Ｂ（2142）收報3.62元，跌14.42%；德信服務（2215）收報1.2元，跌14.29%。

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