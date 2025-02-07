金管局總裁余偉文在匯思撰文，披露銀行向金管局支付的利息會按照在岸人民幣市場利率加0.25%。銀行提供貿易融資的對象不限於本港企業，也可以向海外企業貸款，借此進一步鞏固香港作為全球離岸人民幣樞紐的地位。為了讓更多的在港銀行可以參與這項安排，當局會按照銀行的業務需求和計劃，分階段分發配額予參與銀行。銀行有責任採取適當的管理措施，確保從該安排所獲取的資金用於貿易融資。

余偉文指，安排總額度為1,000億元人民幣，是香港人民幣資金池的10%左右，具備相當的規模。銀行可借取資金的期限為一個月、三個月、六個月，相對於金管局目前針對人民幣短期流動性、最長七天的安排，很大程度地保障了資金來源的穩定性，也基本上足以涵蓋大部分貿易融資所需的期限。利率以內地市場利率加點，一方面保持利率的市場化成分，另一方面，由於在岸利率一般低於離岸利率且較為穩定，可以為銀行提供較穩定和較低成本的資金，進而有利於企業以較低的貸款利率取得貿易融資。

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