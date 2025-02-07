moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

金管局：1000億元人民幣貿易融資流動資金安排本月28日啟動

金管局與人民銀行上月宣布，在本港推出人民幣貿易融資流動資金安排，金管局今日向銀行發出通函，公布安排會於28日正式啟動，邀請有意參與的銀行向當局表達意願和所需額度。

金管局總裁余偉文在匯思撰文，披露銀行向金管局支付的利息會按照在岸人民幣市場利率加0.25%。銀行提供貿易融資的對象不限於本港企業，也可以向海外企業貸款，借此進一步鞏固香港作為全球離岸人民幣樞紐的地位。為了讓更多的在港銀行可以參與這項安排，當局會按照銀行的業務需求和計劃，分階段分發配額予參與銀行。銀行有責任採取適當的管理措施，確保從該安排所獲取的資金用於貿易融資。

余偉文指，安排總額度為1,000億元人民幣，是香港人民幣資金池的10%左右，具備相當的規模。銀行可借取資金的期限為一個月、三個月、六個月，相對於金管局目前針對人民幣短期流動性、最長七天的安排，很大程度地保障了資金來源的穩定性，也基本上足以涵蓋大部分貿易融資所需的期限。利率以內地市場利率加點，一方面保持利率的市場化成分，另一方面，由於在岸利率一般低於離岸利率且較為穩定，可以為銀行提供較穩定和較低成本的資金，進而有利於企業以較低的貸款利率取得貿易融資。

 

其他報道

港1月外匯儲備資產4215億美元 按月持平

玖紙發盈喜 料中期多賺1.1至1.3倍

全日沽空金額增10% 盈富沽空減27%

恒指收市升241點 成交2463億兩個月最多 北水流入反降 港股按周升幅4個月最大

傳小米AI眼鏡提前至2月亮相

高盛：貿易談判前 人行穩匯價 先於貨幣寬鬆

【羅仕揚專欄】皇都．惶刀

黑芝麻國際據報供應晶片予比亞迪 曾升逾55% 創上市新高

DeepSeek暫停API服務充值 因資源跟不上需求

Bowtie與港怡、輝瑞推廣健康教育 提升對偏頭痛認知