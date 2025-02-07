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港交所陳翊庭：現回撥機制令新股上市後「破發」風險增

港交所（0388）就新股定價機制作諮詢，3個月諮詢期至今年3月19日，有關諮詢建議提高國際配售分配比例、引入自由流通量要求、降H股上市最低門檻及修改基石投資者禁售期等。於國際配售分配比例方面，港交所行政總裁陳翊庭表示，有關安排不符國際市場慣例，縮小建薄配售部分，令定價投資者參與有限，造成新股發行價高於實際市場需求，容易出現新股上市後「破發」的情况。

諮詢提出，新股發售的國際配售部分比例最少佔一半。強制給予公開發售部份，最低比例建議定在5%，高倍數超購下回撥最多至20%，另一選項為限定10%，不設回撥機制；陳翊庭表示，有關提高分配建簿新股比例的建議，為提高有議價權的機構投資者及專業投資者於定價過程時的參與度，令新股價格反映市場需求、避免大起大落。

陳翊庭續解釋，於某熱門新股最終賣予零售投資者部分高達50%，惟最了解基本面的機構投資者因可預見可獲分配股份甚少，因而失去參與建薄配售的積極性，但發行人可選擇把發行價定於偏高水平，最終令上市後的新股股價表現不佳。

於H股上市門檻方面，陳翊庭表示，對大型A+H股公司而言，滿足H股佔比要求不容易，特於市况低迷及公司境外融資需求不高時，上市科曾收到發行人要求豁免相關要求的申請。

港交所最新諮詢提出，將現時H股上市時佔股份總數（A股+H股）最低15%要求，降至最低10%或預期市值不低於30億元，而有關H股必須為公眾持有。

港交所諮詢亦提出，由先前公眾持股量不低於15%至25%，設分層機制。陳翊庭指出，香港與其他國際交易所相比之下，港交所於此方面門檻過高，判弱市場吸引力，因此建議引入階梯式門檻，對不同市值級別公司設5%至25%門檻。

陳翊庭續指，於降公眾持股量要求的同時，港交所亦建議引入最低自由流通量要求，確保市場公平，諮詢建議公眾持有自由流通股份於上市時，最少佔股份總數的一成及預期市值不低於5000萬元，或者預期市值不低於6億元，防止出現發行人為滿足公眾持股量要求，但有關大部分股份為限售股的情况。

諮詢建議，將現基石投資者半年禁售期限制，提出可維持現有做法，或可在上市後3個月容許沽出一半持股，達6個月禁售期後可沽出餘下一半。