他今次的建議先以開源措施先行，當中他建議，將基建項目證券化，例如在北部都會區，以及3條過海隧道和今年5月收回大欖隧道，可研究在相關基建項目的現金流收入中，應用證券化方式來發債融資，增加庫房收入，以紓緩財赤壓力。同時認為政府應促進金融產品零售化，涵蓋包括銀債、iBond及機管局債券等。此外，他提出，當局可研究向乘坐頭等或商務艙客位旅客收取較高的機場相關費用，及適度提高一般交通違例事項的定額罰款，例如違例泊車罰款，以加強對交通違例的阻嚇作用。

在節流方案方面，他認為政府應加快數字政府建設，精簡人手，例如加快「企業版智方便」建設，盡早促進政府各部門與商業機構之間的數據共享，從而便利和簡化企業申請續牌、銀行開戶等程序，將有助節省人手開支並提升效率。另外他建議可按績效指標評核公務員表現，對於表現欠佳者應縮減有關職位。政府亦須檢視社會福利、醫療衞生及教育等三大開支項目，並研究削減部分開支的可行性。他甚至提出，盡量削減不必要的工程開支；例如暫緩交椅洲人工島項目，並集中資源發展北部都會區。

他亦提倡政府應檢視現行的社會福利制度，包括綜援、公屋和「2元乘車優惠」等，加強監督和查核機制，並加重罰則嚴懲詐騙及濫用情況。對於長者2元乘車優惠，他認為，可考慮限制有關優惠不適用於各個陸路口岸過關的專線小巴，並研究推行拍卡制度以助解決「長車短搭」問題。

在提升金融市場競爭力，他認為，GEM改革措施未能大幅刺激GEM市場的活躍度，監管機構亦應予檢視及前置式監管方式、著重披露為本的監管原則、檢討雙重存檔機制、研究降低上市要求，以及對上市公司進行收購合併的相關規則拆牆鬆綁。他期望優化除牌機制、設立除牌公司場外交易 (OTC) 市場、研究取消手數要求、改革強積金計劃和恒生指數篩選機制等等。

隨著不少金融機構將業務重心轉移至服務其他海外巿場，他呼籲政府須推動更多業務支持交易香港產品、在港上市。另要求加快構建國際黃金交易中心，並應爭取盡早加入《區域全面經濟伙伴關係協定》(RCEP)，讓業界能以零關稅將黃金和其他貴金屬從香港輸出至RCEP成員國家。他亦提出擴闊跨境理財通2.0，建議調低合資格香港券商的入場門檻，包括現有5億港元交易額的要求，讓更多內地和香港券商參與，並允許一家內地券商與多家香港券商建立合作安排，並繼續擴大投資產品範圍。

他亦提議，促進虛擬資產及期貨市場發展，並加快審批牌照升級，並建議期交所盡快實現23小時交易、增加假期交易的期貨品種，以及開放更多虛擬資產期權及期貨的衍生產品，有助強化國際風險管理中心地位。他亦持續提出，優化印花稅制，例如單邊收取0.05%，刺激交投，並豁免或調低雙幣櫃台的股票印花稅。