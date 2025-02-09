他指，這些活動都豐富了「香港品牌」的內容。香港中西文化薈萃、國際化、多元化的環境，構成了獨特的文化和氛圍，糅合了中與西、古與今、快與慢、新與舊，從視覺到表演藝術，從體育到大自然體驗等，不同的活動使文化和思想上的交流碰撞十分活躍。「香港品牌」不單是產品、服務，更是獨特的體驗，展示出多元包容的價值，促進着文化的交流互鑒。

陳茂波指，文化創意產業實在是社會和經濟發展的重要一環，也是「香港品牌」的重要組成部分。近年，全球的潮玩產業、「谷子經濟」迅速崛起，各類型的動漫、電玩、玩具，成功吸引了年青人的注意力，並牽引出這組群的龐大消費力，估計規模達數以千億元計。在這場全球熱潮中，好幾位香港本地的藝術家和設計師也成為了出眾的領航者。

最近，好幾款風靡本港、內地以至亞洲市場的藝術玩具、潮玩角色，正是出自本港設計師的創作。他們的作品，深受本地的動漫文化所啟發，同時也融合了國際上其他的設計元素，創作出風格別樹一幟的玩具角色。當跟世界級的品牌聯乘合作，產品旋即引爆熱潮，每次推出新的系列都引來搶購潮。這些帶有香港元素的IP，創造了數以億元計的價值，也為香港的創意產業樹立新的標竿。

從這些本土的成功案例我們也可看到，如何以「香港品牌」更好發展香港的文化創意產業。香港的設計師、創作者擁有寬廣的視野，同時認識內地、亞洲以至國際市場的文化和需求，乘著香港便捷聯通龐大的內地和世界市場，只要創造出獨特、具個性、引發大眾情感共鳴的IP產品，都有機會闖出一片新天。

為了加強推廣香港的文化創意產業，「創意智優計劃」一直為有產業化潛力的項目提供資助，並協助其市場推廣。這幾年，計劃資助了多個本港的動漫、遊戲和潮玩業界到東南亞進行推廣，開拓新的市場。

香港的文化和創意產業有優秀的人才，政府與業界正通力合作，舉辦更多業界的盛事，去年舉辦的「香港時裝設計周」、「設計營商周」、「DesignInspire 創意設計博覽」等均叫好叫座，在展示香港創意力量、提升本港業界能見度的同時，也匯聚區域和國際的頂尖菁英，相互交流，讓香港中外文化藝術交流中心的內涵更加豐富。