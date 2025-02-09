招股書顯示，按2023年零售額計，穎通是中國內地、香港及澳門綜合市場最大的香水品牌管理公司。根據弗若斯特沙利文的資料，按2023年零售額計，穎通是中國內地、香港及澳門綜合市場第三大香水集團。按2023年零售額計，穎通也是中國內地市場以及中國內地、香港及澳門綜合市場的五大香水集團當中唯一的香水品牌管理公司。

截至今年2月4日（最後實際可行日期），公司管理的外部品牌總數為66個，包括Hermès、Van Cleef & Arpels、Chopard、Albion及Laura Mercier。當中59個自中國內地、香港及或澳門的品牌授權商獲得若干產品及若干渠道的獨家授權或分授權。另截至去年9月底止，公司產品於超過100個自身經營的線下POS（銷售點）及超過7,500個由零售商客戶經營的POS出售。

財務方面，截至去年9月底止六個月，期內收入為10.64億元（人民幣，下同），溢利為1.15億元。2023年同期比較，收入為9.32億元，溢利為9609.3萬元。