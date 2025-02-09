華泰證券指，1月CPI同比小幅回升主要受春節移位效應的提振，食品及服務類價格上漲貢獻了1月 CPI 同比漲幅的 0.5 個百分點，隱含如果剔除春節效應、春節期間價格指標回升動能或仍偏弱，而消費品價格同比較12月的跌0.2%略轉正至 0.1%、但仍在偏弱水平，可能顯示「以舊換新」等補貼優惠政策對價格仍有所壓制。

1月PPI同比降幅持平於去年12 月的跌2.3%，環比降幅略走闊，行業層面延續分化，當中建筑活動受假日及低溫等因素影響走弱，黑色系價格環比下跌，而國際油價上行帶動國內石化相關價格環比上漲、同比降幅收窄，通用設備、醫藥行業價格同環比均有走弱。

該行指，往前看，今年春節偏早，春節移位或拖累2月CPI 同比再度回落，高基數及春節效應或導致 2 月 CPI 翹尾因素的同比的拖累較 1 月的0.2個百分點走擴至 1.2 個百分點，對 2 月 CPI 同比帶來擾動。後續通脹回升的持續性或取決於國內財政政策能否持續發力，及地產周期能否企穩。據百年建筑調研，截至2 月6 日調研工地開復工率為 7.4%，農歷對齊後同比下降 5.5個百分點，後續復工進度能否加速、帶動國內原材料價格回暖仍待關注。