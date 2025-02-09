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發改委能源局聯合印發深化新能源上網電價市場化改革通知

國家發改委、國家能源局聯合印發《關於深化新能源上網電價市場化改革 促進新能源高質量發展的通知》（下稱通知）。《通知》提出，按照價格市場形成、責任公平承擔、區分存量增量、政策統籌協調的總體思路，深化新能源上網電價市場化改革，推動風電、太陽能發電等新能源上網電量全部進入電力市場，上網電價通過市場交易形成。

另同步建立支持新能源可持續發展的價格結算機制，區分存量和增量項目分類施策，促進行業高質量發展。《通知》明確，創新建立新能源可持續發展價格結算機制，對存量項目，納入機制的電量、電價等與現行政策妥善銜接；對增量項目，納入機制的電量規模由各地按國家要求合理確定，機制電價通過市場化競價方式確定。通過建立可持續發展價格結算機制，既妥善銜接新老政策，又穩定行業發展預期等。

發改委、國家能源局有關負責人指，截至2024年底，新能源發電裝機規模約14.1億千瓦，佔全國電力總裝機規模40%以上，已超過煤電裝機。隨著新能源大規模發展，新能源上網電價實行固定價格，不能充分反映市場供求等﹔改革措施將有利於推動新能源行業高質量發展﹔其次是有利於促進新型電力系統建設，在新能源入市交易後，將公平承擔電力系統調節成本，各類電源在電力系統中的價值將得到更充分體現﹔第三是有利於加快建設全國統一電力市場，在改革後新能源與煤電等一樣進入電力市場、上網電價均由市場形成，電力市場化交易進一步擴圍，同時各地電力市場規則將按照國家要求相應完善，能夠極大促進全國統一電力市場建設。