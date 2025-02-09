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「2025年最佳航空公司」韓國航空奪冠 國泰第四

航空公司評鑑網站AirlineRatings.com公布，「2025年最佳航空公司」為韓國航空（Korean Air），主要由於乘客舒適度，特別是經濟艙，其寬體飛機的座位間距保持33至34英寸，與許多競爭對手不同，該航空公司拒絕減少座位空間，確保更舒適的旅行體驗。

同時，韓國航空的細心設計，例如長途航班上的拖鞋、餐食份量增強了其吸引力。AirlineRatings.com又指，該航空公司的財務穩定性、與韓亞航空（Asiana Airlines）的合併以及對現代、高效燃油飛機的重大投資展示了其對創新和未來準備的承諾。

「2025年最佳航空公司」排名中，卡塔爾航空及紐西蘭航空分別排行第二位及第三位；國泰航空（0293）則排行第四位；而新加坡航空排行第五位。至於前20家低成本航空公司的排名，香港快運排行第四位，首位則是亞洲航空。

AirlineRatings.com「2025年最佳航空公司」排名根據航空公司提供的全方位服務體驗，包括餐食、小吃和飲料。無論航班時長如何，經濟艙的座位間距必須至少為 31 英寸，商務艙必須提供可平躺的床位。此外，必須具備七星安全評級、現代化的機隊、機隊內部產品的一致性以及強大的財務狀况。雖然不是強制性的，但理想特徵包括 Wi-Fi 可用性、所有艙位的座位電源、兒童包以及高級經濟艙的提供。

至於低成本航空公司的排名，則考慮極具競爭力的基礎票價，並維持出色的航線網絡。這些航空公司還必須滿足嚴格的安全標準，包括七星安全評級。