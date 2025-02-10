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港股ADR跌33點 夜期高水16點 美期升亞股跌

美股向下，港股ADR跌33點或0.16%，報21100點，即月恒指夜期跌70點，報21150點，夜期高水16點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.77%，折合報428.19元；阿里巴巴（9988）升3.11%，折合報100.8元；美團（3690）升2.79%，折合報153.48元；匯控（0005）升0.2%，折合報82.74元；建行（0939）跌0.86%，折合報6.26元。

道期現升0.06%；標期現升0.15%；納期現升0.28%。日本東證指數現跌0.19%；韓國KOSPI指數現跌0.65%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.27%。

VIX指數隔晚升6.7%或1.04點，報16.54點。

紐油現升0.25%或0.18美元，報71.18美元；布油現升0.21%或0.15美元，報74.82美元；金價現升0.26%或7.54美元，報2868.61美元；LME 銅期貨隔晚升1.41%或131美元，報9407.5美元。比特幣現升1.6%或1525.87美元，報96750.64美元；美國10年期債息現跌0.26%或0.0121厘，報4.4826厘。

今日焦點股份可留意：

黑芝麻智能（2533）澄清，與車廠合作乃一般業務過程。

特步（1368）折讓9%配股籌5億元，及發5億元可轉債。

「2025年最佳航空公司」韓國航空奪冠，國泰（0293）第四。

知行汽車（1274）不足3個月再配股，集資2.28億元。

國資委與中國兵器裝備集團東風汽車集團（0489）重組，多家A股大股東或有變。

麗新發展（0191）旗下公司清盤，經營餐廳早前結業。

美圖（1357）料去年全年調整後淨利潤按年增長52%至60%。

太古地產（1972）因投資物業公平值虧損，去年蝕8億。

港交所（0388）陳翊庭：現回撥機制令新股上市後「破發」風險增。

世茂集團（0813）1月合約銷售額升4.7%。

平安資管增持農行（1288）

玖紙（2689）發盈喜，料中期多賺1.1至1.3倍。

 

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