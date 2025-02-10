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恒指高開90點 20天線升穿100天線 科指升0.7% 黑芝麻跌14%

恒指今早高開90點或0.43%，報21223點，大市成交金額36億元；國指今早高開32點或0.42%，報7816點。恒生科技指數開市報5187點，升0.73%。上升股份比例為11.78%，下跌為4.66%，無升跌為83.55%。

藍籌44隻升，20隻下跌，19隻無升跌。聯通（0762）升3.38%，報7.65元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）跌1.41%，報52.35元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股22隻升，4隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是阿里巴巴（9988）開市報103元，升3%；跌幅最大的是小鵬（9868）開市報66.4元，跌2.99%。

恒指20天線(19982.3點)升穿100天線(19956.54點)。科指續高於10天線(4862.67點)。

硬蛋創新（0400）折讓7%配股 籌3億。無成交，報1.41元。

黑芝麻智能（2533）澄清，與車廠合作乃一般業務過程。開市報33元，跌14.95%。

特步（1368）折讓9%配股籌5億元，及發5億元可轉債。開市報5.9元，跌2.8%。

「2025年最佳航空公司」韓國航空奪冠，國泰（0293）第四。開市報9.91元，無升跌。

知行汽車（1274）不足3個月再配股，集資2.28億元。開市報23.5元，跌2.08%。

國資委與中國兵器裝備集團東風汽車集團（0489）重組，多家A股大股東或有變。開市報3.71元，升14.86%。

麗新發展（0191）旗下公司清盤，經營餐廳早前結業。無成交，報0.54元。

美圖（1357）料去年全年調整後淨利潤按年增長52%至60%。開市報4.5元，升3.93%。

太古地產（1972）因投資物業公平值虧損，去年蝕8億。開市報15元，跌1.06%。

港交所（0388）陳翊庭：現回撥機制令新股上市後「破發」風險增。開市報316元，跌0.19%。

世茂集團（0813）1月合約銷售額升4.7%。開市報0.92元，無升跌。

平安資管增持農行（1288）。開市報4.18元，跌0.71%。

玖紙（2689）發盈喜，料中期多賺1.1至1.3倍。開市報3.24元，升3.51%。

破頂股表現

破頂股包括，中煙香港（6055）創上市新高，見29.8元，開市報29.8元，升1.36%；地平線機器人－Ｗ（9660）創上市新高，見6.15元，開市報6.15元，升1.82%；訊飛醫療（2506）創上市新高，見103.3元，開市報103.3元，升2.18%；中國電信（0728）創52周高，見5.18元，開市報5.18元，升0.58%；長安民生物流（1292）創52周高，見2.78元，開市報2.78元，升14.88%；檳傑科達（1665）創52周高，見0.98元，開市報0.98元，無升跌；復星旅遊文化（1992）創52周高，見7.48元，開市報7.48元，升0.54%。

破頂指數成份股包括，匯控（0005）創52周高，見82.2元，開市報82.2元，升0.49%。

破底股方面

創52周低，其中十隻包括，嬴集團（0397）低見0.069元，開市報0.069元，跌4.17%。

異動股

上升異動股，包括，長安民生物流（1292）創52周高，見2.78元，開市報2.78元，升14.88%；東風集團股份（0489）開市報3.71元，升14.86%；茂盛控股（0022）開市報0.093元，升14.81%；智雲健康（9955）開市報1.74元，升14.47%；復興亞洲（0274）開市報0.034元，升13.33%；易緯集團（3893）開市報0.25元，升12.11%；駿碼半導體（8490）開市報0.168元，升10.53%；金慧科技（8295）開市報0.053元，升10.42%；天任集團（1429）開市報0.032元，升10.34%。

下跌異動股，包括，黑芝麻智能（2533）開市報33元，跌14.95%；道和環球（0915）開市報0.141元，跌9.03%；謝瑞麟（0417）開市報0.6元，跌6.25%；通達（0698）開市報0.085元，跌5.56%；水發興業能源（0750）開市報0.305元，跌4.69%；威高國際（1173）開市報0.045元，跌4.26%；嬴集團（0397）見52周低0.069元，開市報0.069元，跌4.17%；塗鴉智能－Ｗ（2391）開市報29元，跌3.97%；福萊特玻璃（6865）開市報12.7元，跌3.2%。

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