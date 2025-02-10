恒指今早高開90點或0.43%，報21223點，大市成交金額36億元；國指今早高開32點或0.42%，報7816點。恒生科技指數開市報5187點，升0.73%。上升股份比例為11.78%，下跌為4.66%，無升跌為83.55%。