渣打銀行香港、大中華及北亞區金融市場及戰略客戶主管曾繼志表示，「渣打很高興成為首批銀行之一，協助客戶利用『債券通』（北向通）債券作為抵押品，進行離岸人民幣回購，以取得人民幣流動性，有效盤活境外投資者的在岸債券持倉，提升資本效率，整體提升人民幣資產對國際投資者的吸引力，進一步鞏固香港作為離岸人民幣業務中心的領先地位。

曾繼志表示，「自從監管機構於上月宣布有關離岸人民幣債券回購的新安排後，我們迅即接獲不少客戶查詢，部分表明有意參與交易，預計新的回購安排將成為投資者恒常管理人民幣資產的金融工具。隨著『債券通』北向通的交易量於去年再創新高，突破10萬億元人民幣，渣打香港在2024年所錄得的北向通交易量亦按年增加近兩成，足證客戶對在岸人民幣資產的投資意欲與日俱增，人民幣國際化持續進展」。

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